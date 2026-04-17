El atrincherado en Santa Isabel fue condenado por un tiroteo en Las Fuentes junto a su hermano

Son unas semanas en las que el buen tiempo ya aventura la llegada del verano para los más optimistas. Y, para los futboleros, este buen tiempo aventura la llegada del Mundial de Estados Unidos con el que la Selección Española de fútbol espera apuntarse la segunda estrella en el pecho como ya hiciera en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Por entonces se alcanzó la final con un mismo resultado (1-0) en las eliminatorias previas, la última de ellas frente a Alemania con un gol de Puyol a la salida de un córner. Fue el cabezazo con el que España estalló de alegría aquella noche del 7 de julio, también en Zaragoza, aunque la celebración quedó empañada esa misma madrugada por un tiroteo en Las Fuentes que llevó a la detención de Antonio Ariza López, precisamente, el mismo varón a quien se volvió a detener ayer tras atrincherarse en el piso que okupaba en Santa Isabel. Y es que Antonio es un viejo conocido de la Policía...

Por entonces, en el mes de julio de 2010, Antonio Ariza disfrutaba de un permiso carcelario a pesar de que se le había abierto un expediente por entrar en la celda de otro preso para agredirle. Junto a su hermano José Luis, a quien se le había concedido el tercer grado, asaltaron a un grupo de jóvenes en la calle Monasterio de la Oliva. En el caso de José Luis, asestó varios disparos a las dos víctimas. Y en el caso de Antonio, clavó un cuchillo en el abdomen a uno de heridos, lo que llevó a la Audiencia Provincial de Zaragoza a condenarle a cinco años de cárcel. Su hermano José Luis fue condenado a 12 años de prisión.

Sus antecedentes

Por eso volvieron a prisión, de donde no tendrían que haber salido para disfrutar de ningún beneficio penitenciario según resolvió la Audiencia Nacional a la hora de condenar al Estado a indemnizar con 20.000 euros a uno de los dos heridos. Porque el tercer grado de José Luis "no se comprende" por estar imputado en una causa posterior mientras que también se reprobó el permiso de seis días del que disfrutaba Antonio, quien de momento permanece en los calabozos policiales a la espera de pasar a disposición para que un juez acuerde su puesta en libertad o su regreso al centro penitenciario de Zuera.

Y es que, tras su salida de la cárcel, volvió a las andadas en el mes de junio de 2018 por un robo con fuerza en una vivienda y por unas amenazas con un arma de fuego a su por entonces pareja sentimental, lo que que le llevó a otro ingreso en prisión. Apenas unas semanas antes había acompañado a su hermano Javier hasta Huelva, donde se le detuvo por el secuestro de su hijo, un menor de 8 años. Ahora, casi una década después, el apellido de los Ariza ha vuelto a verse cara a cara con la Policía.