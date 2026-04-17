El IES Ítaca suspende las actividades extraescolares por la "desprotección jurídica" de dos profesores frente a la muerte de un alumno en un viaje de estudios

El claustro del IES Ítaca, en el barrio de Santa Isabel, ha suspendido todas las actividades extraescolares con motivo de la acusación ejercida contra dos profesores de este mismo centro educativo por la muerte de un alumno, Mario Conesa, en un viaje de estudios a Bélgica en el mes de marzo de 2022. Es la decisión que ha adoptado el órgano de participación de los docentes por la "desprotección jurídica" y las "gravísimas repercusiones legales" sobre dos compañeros, a quienes se acaba de conocer que juzgará la Audiencia Nacional por un delito de homicidio imprudente al acusarles los familiares del difunto de abandonarle en la habitación de un hotel en Hasselt cuando sufría una indisposición. Y se insta el resto de centros de educativos de Aragón a "secundar" esta medida por tratarse de "un riesgo compartido" entre todos.

Se trata de un comunicado al que ha tenido acceso este diario en el que se denuncia el juicio mediático que se está realizando con motivo de las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación, "construyendo un relato que no se ajusta a la realidad". De igual modo se rechaza la acusación de abandono al joven estuduante, "que deberá ser valorada exclusivamente por los órganos judiciales" una vez que se examine "la totalidad" de las pruebas. Entre ellas, por ejemplo, enumeran comunicaciones y mensajes aportados por diversas partes que presentan "versiones no coincidentes".

Comunicado elaborado por el claustro del IES Ítaca en el que se acuerda la suspensión de todas las actividades extraescolares bajo responsabilidad docente. / SERVICIO ESPECIAL

"Lo que impide considerar como hechos probados las conclusiones difundidas públicamente", expone este mismo comunicado, en el que se recuerda que las autoridades policiales y judiciales de Bélgica acordaron el archivo de la causa. Por eso se recalca que se trata de una investigación judicial en curso además de aclararse que la indemnización que hace un año abonó el Gobierno de Aragón a los familiares de Mario Conesa es una responsabilidad civil que solo corresponde a la Administración educativa. "No implica, en modo alguno, una declaración de responsabilidad penal individual de los docentes", se informa.

De igual modo se exige la creación de un marco normativo que regule este tipo de actividades, "clarifique las responsabilidades del profesorado" y "ponga fin a la indefensión ante las demandas judiciales de las familias" según consta en el comunicado del claustro del IES Ítaca, el cual está firmado en fecha del jueves día 16 de abril. Es un acuerdo que se ha precipitado esta misma semana al conocerse hace unos días que los dos profesores se sentarán en el banquillo de los acusados.