Muerde en el brazo a un policía tras enzarzarse con su hermano en Zaragoza

Los hermanos Loban han vuelto a los calabozos. Y lo han hecho por agredirse de nuevo en el piso en el que conviven con su madre en el barrio de Las Delicias. Pero, en esta ocasión, uno de ellos la ha tomado también con los agentes que le han detenido en la madrugada de este jueves día 16 de abril. Porque Adrián mordió en el brazo izquierdo a uno de los efectivos policiales que se personó en el domicilio para poner fin a la violenta discusión que estaba protagonizando con su hermano Juan Carlos. Por eso se le detuvo también por un delito de atentado a la autoridad.

En cualquier caso, ambos volvieron a quedar en libertad ayer por la mañana tras pasar a disposición judicial ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. Asistidos de los abogados Carmen Sánchez Herrero, Luis Ángel Marcén y José Luis Sancho, los dos detenidos se acogieron a su derecho a no declarar en una comparecencia a la que también se citó al agente que resultó herido para ofrecerle la jueza las acciones que puede tomar por ser víctima de la agresión.

La agresión

Es un delito de lesiones por el que la Policía detuvo a ambos sobre las 03.00 horas, cuando se trasladaron hasta el piso en el que residen en Vía Univérsitas tras recibirse una llamada en la sala del 091. Por eso se activó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuyos efectivos subieron hasta el piso para entrevistarse con la madre de Adrián y Juan Carlos. De esta forma les transmitió que estaba durmiendo cuando escuchó "una fuerte discusión" entre ambos según consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario.

Por eso detuvieron a Adrián y a Juan Carlos y les trasladaron a calabozos, aunque en el transcurso de este trayecto Adrián comenzó a golpear el techo del vehículo policial. Así que los agentes decidieron engrilletarle, pero uno de ellos recibió un mordisco en el brazo izquierdo cuando lo intentó. Tanto es así que tuvieron que sacarle del coche para conseguirlo mientras intentaba propinar puñetazos a los agentes.