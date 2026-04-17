Una mujer denuncia una agresión sexual con penetración y un beso no consentido de su expareja en Zaragoza

La Policía detuvo este miércoles a un varón de nacionalidad colombiana a raíz de la denuncia que hace unos días interpuso su expareja, quien detalló dos presuntos episodios de agresión sexual que supuestamente tuvieron lugar en el domicilio en el que ambos conviven en Las Delicias. En el 17 de enero sitúa unas relaciones sexuales con penetración y hace dos semanas escasas, el 31 de marzo, sitúa un beso no consentido que denunció en el Juzgado hasta que, anteayer, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) detuvo a H. J. M. C. una vez que citó en dependencias policiales a la denunciante para tomarle declaración.

Asistido del abogado Javier Elía, el detenido quedó ayer por la mañana en libertad tras pasar a disposición judicial ante la Plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este jueves día 16 de abril. Y se inhibirá de las pesquisas a la Plaza número 4 al encontrarse de guardia cuando se remitió la denuncia al Juzgado, la cual ratificó ayer esta mujer colombiana de 34 años de edad. En cualquier caso no se dictó ninguna orden de alejamiento tal y como había solicitado la denunciante, a quien representan los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén.

La denuncia

En la denuncia se hizo constar que convive en la calle Berenguer Bardají con el detenido desde que ambos se conocieran en su mismo puesto de trabajo, lo que llevó a entablar una relación sentimental que finalizó antes de que tuvieran lugar los hechos. Porque el día 17 de enero, "mientras ambos se encontraban viendo una película", su exnovio inició "una conducta de carácter sexual no consentida" según consta en el documento al que ha tenido acceso este diario. En él se relata que H. H. M. C. se colocó encima de la mujer hasta que "se vio forzada" a mantener relaciones sexuales, "sintiéndose coaccionada".

Y el 30 de marzo describe otra "conducta de carácter físico no consentida". "Empujó a la denunciante contra la puerta, le sujetó de la mandíbula y le dio un beso en la boca, todo ello contra la voluntad expresa de la denunciante, quien le solicitaba que la dejara en paz", apunta la denuncia, en la que también se precisa que el denunciado ha colocado una cámara en el interior de la vivienda, "existiendo la posibilidad de que se capten imágenes del interior de las habitaciones". Por eso se califican los hechos como constitutivos de dos delitos de agresión sexual y de un delito contra la intimidad.