Los bomberos rescatan al conductor de un vehículo tras sufrir un accidente en Teruel
El accidente ha tenido lugar sobre las 19.00 de esta tarde, que ha obligado también a la intervención de los servicios sanitarios para el bien del socorrido
Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han intervenido este martes en un accidente de tráfico registrado en torno a las 19.00 horas en la carretera N-234, pasado el barrio pedáneo de Caudé, en sentido Zaragoza.
En el siniestro se han visto implicados dos vehículos, cada uno de ellos con un único ocupante, que han colisionado en un choque frontal por causas que no han trascendido. Como consecuencia del impacto, los efectivos desplazados hasta el lugar han tenido que excarcelar al conductor de uno de los turismos, que había quedado atrapado en el interior del vehículo.
Tras ser rescatado, el herido ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios movilizados hasta la zona. Por el momento no se han facilitado más datos sobre su estado.
Una vez realizadas las labores de rescate, los bomberos han continuado trabajando en tareas de prevención de riesgos y aseguramiento de la zona, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad en la vía.
En la intervención han participado cuatro bomberos de la DPT, además de efectivos del 061, personal de mantenimiento de carreteras y agentes de la Guardia Civil.
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