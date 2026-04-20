Condenado a más de 12 años de cárcel por retener y agredir "diariamente" a su exnovia en una casa de Castejón de Alarba (Zaragoza)

En el mes de noviembre de 2024, Manuel Cortés Jiménez aceptó 31 días de trabajos sociales por propinarle un puñetazo en el rostro a su pareja en Calatayud. Solo cuatro meses después, en el mes de marzo de 2025, Manuel Cortés Jiménez aceptó dos años de cárcel por agredir a esa misma joven por su forma de vestir y de peinarse. En el mes de diciembre de 2025, Manuel Cortés Jiménez aceptó dos años y nueve meses de cárcel por otra agresión similar. Y, este mismo lunes, Manuel Cortes Jiménez ha aceptado una condena mucho más contundente, 12 años y 6 meses de cárcel, en consonancia con la mayor gravedad de los delitos de los que fue víctima esa misma mujer. Porque, entre el mes de diciembre de 2022 y el 24 de enero de 2023, retuvo a la víctima en una vivienda de Castejón de Alarba (Zaragoza) en la que le agredió "diariamente" con episodios de lo más violento y vejatorio hasta que el día 23 le arrastró desde el bar hasta casa y le metió a la ducha con agua fría.

Así lo ha reconocido este varón de etnia gitana y 32 años de edad en la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha aceptado cuatro años de prisión por un delito de lesiones, tres años de prisión por un delito de coacciones, dos años y seis meses de prisión por un delito de maltrato habitual, dos años de prisión por un delito contra la integridad moral y ocho meses de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar. A la víctima le deberá indemnizar con 32.000 euros, 5.000 euros por las lesiones, 7.000 euros por las secuelas y 20.000 euros por los daños morales, además de abonar cuatro quintas partes de las costas procesales.

Dos condenados

Junto a él también ha sido condenado otra expareja, Noemí J. J., quien ha aceptado un año de prisión por un delito contra la integridad moral. Son los términos del acuerdo al que han llegado la fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Claudia Melguizo y las abogadas defensoras, Pilar de Bonrostro y Edna Barroso en una vista en la que se ha requerido al condenado a ingresar en la cárcel de Zuera en un plazo máximo de 15 días. En cualquier caso no tendrá que ingresar en prisión Noemí J. J. al acordarse la suspensión de la condena a cambio de que abone 1.000 euros de indemnización -50 euros al mes- y realice 90 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los dos acusados, Manuel Cortés Jiménez y Noemí J. J., en la vista celebrada este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En el escrito de acusación de la Fiscalía se hace constar que Manuel Cortés Jiménez agredió "diariamente" a su expareja con puñetazos y patadas además de proferir "insultos" y "amenazas". Entre los días 10 y 13 de enero, por ejemplo, se detalla que le cortó el pelo con un cuchillo tras alentarle Noemí J. J., quien le aventuró la víctima se llevaría "todo el dinero". En aquella ocasión le inmovilizó al colocar sus rodillas por encima de los hombros.

Y solo diez días más tarde, el día 23 de enero, protagonizó un violento episodio en el bar de Castejón de Alarba una vez que fue testigo de cómo su responsable apoyaba su mano sobre el hombro de la joven. A la salida del establecimiento le propinó varios golpes en la cabeza con el mago de un cuchillo de cocina y, tras caer al suelo, le siguió agrediendo hasta el punto de que le arrastró hasta su vivienda. "Le golpeó con el palo de una escoba, le metió en la ducha con agua fría y le dejó ahí mientras ella le suplicaba que parase, pues temía por su vida (...) Le pidió que se rompiese los dientes para asegurarse que no estaría con nadie que no fuera él", expone este mismo documento.