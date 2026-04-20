Cuatro detenidos por varios robos violentos en el centro de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas como presuntas responsables de varios robos con violencia cometidos en la madrugada del pasado 19 de abril en el centro de la ciudad. Los hechos tuvieron lugar sobre las 4:00 horas, cuando varias llamadas al 091 alertaban de diferentes robos cometidos por un grupo de jóvenes en la zona de la calle Alfonso I y Plaza de España.

Según los testigos, los presuntos autores actuaban en grupo, abordando a las víctimas en la vía pública, aprovechando momentos de distracción o superioridad numérica para sustraerles cadenas de oro y teléfonos móviles mediante tirones y forcejeos. En uno de los casos, la víctima fue rodeada por varios individuos que le sujetaron mientras le sustraían el teléfono móvil, quedando completamente indefenso. En otro de los hechos, los autores se aproximaron con la excusa de pedir un cigarrillo, momento que aprovecharon para arrancar de un tirón la cadena que portaba al cuello, provocándole lesiones leves a la víctima.

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Gracias a la rápida coordinación policial y a la descripción facilitada por las víctimas y testigos, los agentes lograron localizar a cuatro jóvenes que coincidían plenamente con las características aportadas, procediendo a su identificación y detención. En el momento de la intervención se recuperaron varias cadenas de oro que aún conservaban los cierres arrancados. De los cuatro detenidos, el menor fue entregado a sus tutores legales, dando cuenta a la Fiscalía de Menores, mientras que los tres mayores de edad pasaron a disposición del Juzgado de Guardia.