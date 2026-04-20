Detenidos tres menores por atracar a otro menor en el Parque del Agua

Tres menores fueron detenidos en la tarde de este pasado viernes día 17 de abril por atracar a otro menor en el Parque del Agua, en Zaragoza. En el transcurso del robo, que se quedó en intento, actuaron otros adolescentes a quienes no se pudo detener por tener menos de 14 años. En cualquier caso, todos ellos asaltaron y agredieron a la víctima para robarle la bicicleta y algún efecto personal de la mochila que portaba sin que se llevaran nada hasta que se dieron a la fuga. A los tres detenidos se les imputa un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

En la detención de los tres menores participaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que se recibió el aviso a través de la sala del 091. Por eso actuaron de inmediato los agentes a la hora de detener a estos tres individuos, a quienes pudieron dar alcance en el mismo Parque del Agua tras salir en su búsqueda. Y lo consiguieron al identificar a varios menores, algunos de ellos inimputables por ser menores de 14 años.

De esta forma solo se pudo detener a tres menores que fueron entregados a sus progenitores al mismo tiempo que se dio traslado de lo sucedido a la Fiscalía de Menores, que instruirá el procedimiento por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Es un episodio que cometieron sobre las 19.00 horas del pasado viernes en el que también constan agresiones a la víctima, lo que llevó a varios testigos a dar la voz de alarma.

En la madrugada de este mismo viernes, en un tramo de apenas cinco minutos, la Policía. detuvo a cinco ladrones por dos intentos de robo simultáneos en un bar y en una tienda de alimentación de la ciudad. A las 02.25 horas se detuvo en la calle Bolivia a tres hombres que habían forzado el acceso del local con una palanca. Y a las 02.30 horas se detuvo a otros dos varones que habían accedido a un establecimiento de alimentación.