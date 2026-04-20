Los funcionarios se concentrarán en los Juzgados de Zaragoza por la nueva Oficina Judicial

La implantación de la nueva Oficina Judicial ha llevado a los funcionarios de la Administración de Justicia a convocar una concentración de protesta el próximo miércoles día 29 de abril en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Es una movilización que han anunciado STAJ, CSIF y UGT cuando ya se ha cumplido un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de Justicia, la cual ha sustituido los juzgados tradicionales por los nuevos Tribunales de Instancia. Por la "falta masiva de personal" y la "redistribución anómala" de los trabajadores se ha anunciado esta movilización en la que también se llama a participar a todos los operadores jurídicos.

En el comunicado de los tres sindicatos se critica a la Dirección General de Justicia por "la pésima gestión e improvisación" para hacer realidad este cambio normativo, que aprobó el Ministerio de Justicia en el mes de enero de 2025 hasta que el pasado 16 de marzo se hizo efectiva la implantación en el Partido Judicial de la capital aragonesa. Entre otros puntos se expone la falta de empleados por la "suspensión" de comisiones de servicios o sustituciones además de "falta de transparencia y rapidez" en el nombramiento del personal interino, lo que a su juicio lleva a un "recorte de derechos".

Los motivos de la concentración

Sobre la implantación de la nueva Oficina Judicial también se denuncia que la telefonía y las impresoras "no se encuentran configuradas", que "falta incluso mobiliario" y que la distribución física de los funcionarios está "en constante variación" durante la misma jornada laboral. En este sentido se recoge que la nueva normativa de teletrabajo se ha modificado "sin la preceptiva negociación" de los sindicatos.

A nivel organizativo, desde STAJ, CSIF y UGT lamentan un "reparto desigual de cargas de trabajo", lo que a su juicio está provocando retrasos en la tramitación de procedimientos y suspensiones de actuaciones judiciales, "reduciendo notablemente el rendimiento laboral". Y de los sistemas informáticos subrayan la "deficiente inversión" en formación de la mano de la "desconexión" e "incidencias constantes" de estos mismos equipos.