Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”

Las reacciones no se han hecho esperar. La decisión del claustro del IES Ítaca de Zaragoza de suspender las actividades extraescolares, tras conocerse que dos de sus profesores serán juzgados por la muerte del alumno Mario Conesa en un viaje a Bélgica en 2022, ha empezado a extenderse por otros institutos aragoneses.

El primer movimiento confirmado llega desde el IES El Picarral. Su departamento de Educación Física ha anunciado la cancelación de las dos actividades extraescolares previstas para mayo. “Queremos informar de que se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”, explican en un comunicado difundido en redes sociales.

El equipo docente enmarca la decisión como un gesto claro: “Se adopta como muestra de apoyo al comunicado emitido en el IES Ítaca, en el que se manifiesta la preocupación por la situación de desamparo que sufre el profesorado en el desarrollo de las actividades extraescolares”. También han querido agradecer la comprensión ante esta decisión.

Aunque no hay una postura unificada, el debate está abierto. “Hay centros que se lo están planteando. Como asociación no hemos llegado a un acuerdo, pero sí se ha puesto sobre la mesa”, explica Eva García, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón (Adiaragón).

La clave está en el tipo de actividad. “La decisión que se está valorando afecta a las que implican salida del centro”, precisa. Es decir, viajes, excursiones o intercambios. Las actividades complementarias que se desarrollan dentro del instituto, en principio, seguirían adelante.

Uno de los aspectos que está marcando la situación es que la cancelación no depende de una orden general, sino de cada centro, e incluso de cada departamento. “Es una decisión voluntaria. Como directores no podemos obligar a nadie a hacer una actividad extraescolar. Si hay departamentos que deciden cancelarlas, hay que respetarlas”, subraya García, que también es directora del IES Avempace.

“Un riesgo compartido”

Desde el IES Ítaca, origen de la medida, el mensaje ha sido claro: instan al resto de centros a secundar la decisión porque consideran que se trata de “un riesgo compartido”.

El claustro justificó la suspensión en la “desprotección jurídica” del profesorado y en las “gravísimas repercusiones legales” que pueden derivarse de situaciones como la que ahora investiga la Audiencia Nacional. Los familiares del alumno fallecido acusan a los docentes de haberle dejado solo en la habitación del hotel cuando se encontraba indispuesto.

En paralelo, los equipos directivos insisten en la necesidad de una regulación urgente. “Estamos pidiendo que se cree una norma que regule los derechos y deberes de alumnado, familias y profesores en las extraescolares, especialmente en las salidas con pernocta”, reclama García.

El foco no está solo en la responsabilidad legal, sino también en las condiciones laborales. “Lo que no pueden pretender es que estemos 24 horas trabajando seguidas. Cuando te vas de Erasmus, son siete días continuos”, advierte.

El trasfondo del problema de estas actividades que se sostienen sobre la implicación personal del profesorado se conoce desde hace años. “Sales fuera con chavales porque entiendes que son actividades que enriquecen la educación, pero es a costa de tu tiempo y no está reconocido de ninguna manera. Ni siquiera con créditos de formación”, lamenta García.

Una contradicción que también señalan desde los centros: “La Lomloe obliga a hacer actividades complementarias y recomienda las extraescolares por su valor educativo. Pero en Aragón no están reguladas. Queremos que haya una regulación para que todos sepamos cuáles son las reglas del juego”, incide.

A pocas semanas del final de curso, el efecto del caso es tangible. Las cancelaciones puntuales, las dudas en los claustros y una sensación compartida de inseguridad están marcando la recta final del calendario escolar.