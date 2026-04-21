Cuatro detenidos en el puerto de Balconchán por fugarse con un camión robado en Marruecos

En las sinuosas carreteras del Campo de Daroca, la Guardia Civil culminó en la tarde del pasado miércoles día 15 de abril un servicio de lo más rocambolesco. Porque acabó deteniendo a los cuatro ocupantes de un camión cuya cabina y remolques constaban como sustraídos en Marruecos y en Madrid, respectivamente. Y lo lograron tras activarse una operación jaula para interceptar al camión una vez que se dio a la fuga de un aparcamiento de la demarcación de la comarca Comunidad de Calatayud. De hecho, fue una huida que los cuatro detenido continuaron a pie cuando el camión quedó encajonado en una curva en la CV-632, en el término municipal de Balconchán, hasta que los agentes les dieron alcance tras salir en su persecución a pie.

De esta forma se pudo poner fin a una persecución que había comenzado mucho antes en la comarca vecina de la Comunidad de Calatayud. Y es que los agentes vieron cómo en la cabina del camión viajaban cuatro hombres, lo que les llevó a darles el alto en un aparcamiento situado a pie de carretera. Pero el conductor del camión engañó a los agentes y abandonó el aparcamiento en un momento en el que había hecho el amago de estacionar el vehículo. Entonces se activó una operación jaula en la que participaron varias patrullas de cuarteles de la zona.

A mitad de la tarde comenzó una persecución que se dio por concluida en torno a las 19.00 horas cuando el camión se vio obligado a detener su marcha en el puerto de Balconchán, en la CV-632, donde no pudo continuar su trayecto porque se encajó en una curva. En ese punto no pudo maniobrar con celeridad para seguir con la fuga, por lo que el conductor y sus tres acompañante se apearon rápidamente del camión para continuar con la huida a pie.

Lo mismo hicieron los guardias civiles que se habían sumado a este operativo, el cual finalizó poco después cuando se logró interceptar a estos cuatro individuos, todos ellos de origen magrebí. Desde allí fueron conducidos hasta el puesto de Daroca, donde se instruyó el atestado que se presentó en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Daroca. En este mismo documento, por ejemplo, se reseñó que en el interior del camión no se halló ningún efecto de interés.

En su inspección participó el Servicio Cinológico con los guías caninos y los perros a la hora de certificar que en el camión no se transportaba droga, como se pudo llegar a pensar en el momento en el que los detenidos emprendieron la huida. Por eso se comprobó que no existiera un doble fondo donde se pudieran ocultar las sustancias estupefacientes. Entre otras gestiones también se averiguó que la cabina del camión había sido sustraída en un atraco en Marruecos mientras que el remolque se había sustraído en Madrid.