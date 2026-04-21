Dos detenidos por un robo a punta de cuchillo en Torrero

Persecución, agresión y robo con arma blanca. La Policía ha detenido en la madrugada de este martes a dos hombres que le han sustraído el teléfono móvil a otro varón que se dirigía a una vivienda de la calle Lóbez Pueyo, en el barrio de Torrero. A ambos se les ha detenido en las inmediaciones después de que se haya recibido una llamada en la sala del 091 a través de la cual se ha alertado de una agresión con arma blanca. Y se les ha detenido en la calle Martínez Vargas a pesar de que se habían dado a la fuga por la avenida América.

Son unos hechos que han tenido lugar entre las 01.45 y las 02.00 horas de este martes día 21 de abril, lo que ha llevado a intervenir a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana. A su llegada se han podido entrevistar con la víctima, quien les ha informado que dos varones le habían amenazado con un cuchillo, que le habían perseguido y que le habían agredido además de robarle el teléfono móvil.

Labores de búsqueda

A partir de ese momento han iniciado la búsqueda por la zona hasta que se les ha localizado en la calle Martínez Vargas, donde uno de ellos ha intentado ocultarse bajo un vehículo que permanecía estacionado en la vía pública. En el transcurso de su huida también han intentado deshacerse del cuchillo, el cual han podido encontrar los agentes en la calle López Landa.

Por todo ello, la Policía ha detenido a estos dos varones por un delito de robo con violencia, lo que ha llevado al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José a instruir el atestado de la mano de las gestiones practicadas por sus compañeros de Seguridad Ciudadana. Ambos han pasado esta tarde a disposición judicial ante la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.