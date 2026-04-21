El juez del caso Forestalia reclama más información al Gobierno de Aragón, al Inaga y a Sarga

El magistrado juez de la plaza número 1 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal del Instancia de Teruel, Juan José Cortés, ha acordado nuevas diligencias de prueba, informativas y documentales, dentro de la causa abierta a Forestalia.

Entiende el juez que estas nuevas diligencias, solicitadas al tribunal por el partido político Vox y su grupo parlamentario de las Cortes de Aragón, "pueden arrojar luz y aclarar las diferentes relaciones entre las personas físicas y jurídicas implicadas en la presunta organización y las conductas de los mismos para determinar su reprochabilidad penal o no, aclarar el comportamiento seguido desde el INAGA y si, efectivamente --o no--, hubo ese modus operandi que se le reprocha de favorecimiento hacia el Grupo Forestalia".

Reiterando lo expresado ya en resoluciones anteriores, aclara "estamos en fase de análisis de todo lo aprehendido lo que nos permitirá confirmar/desmentir propiamente todas las sospechas, y más allá de sospechas, indicios racionales de criminalidad", por lo que "en este estadio procesal, encajan adecuadamente las diligencias que ahora se resuelven".

También indica que "es evidente que por el volumen e intensidad de las diligencias que ahora se acuerdan, y la necesidad de su ulterior estudio y análisis, nos hace ya representarnos que esta fase de la instrucción va a durar más aún, de lo que en un primer momento pudiéramos haber pensado. De toda la información que se obtenga gracias a las diligencias ahora acordadas, se dará traslado a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), para que emita el correspondiente informe pericial que contextualice toda ella".

Entre las diligencias acordadas el juez requiere a la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón para que informe al Tribunal de Instancia sobre las fechas de cese y nombramiento de la jefa de Gabinete del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Ana Cristina F.G.; del jefe del Área Técnica IV de Gestión de la Información de INAGA, Alberto P.F., así como las funciones que desarrollaba. Requiere al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), informe con detalle sobre los proyectos de energía eólica que conforman el denominado 'Clúster del Maestrazgo' (criterios de asignación de expedientes, servicios de consultoría en la tramitación de expedientes, contratos licitados con indicación de quienes fueron los adjudicatarios, importe de las adjudicaciones, plazos de ejecución...).

A la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), le solicita le informe de los encargos de ejecución recibidos del INAGA en relación con los expedientes de proyectos de energía eólica del denominado 'Clúster del Maestrazgo', así como las declaraciones de compatibilidad o conflicto de interés con la entidad promotora realizados por los técnicos de SARGA que emitieron informes de consultoría ambiental.

Igualmente pide a Tecnologías y Servicios agrarios, S.A., S.M.E., M.P., (Tragsatec) que informe los encargos de ejecución recibidos del INAGA referidos a proyectos de energía eólica del denominado 'Clúster del Maestrazgo. Documentación e información, toda ella, relacionada con un total 20 parques eólicos y una decena de empresas promotoras. Contra este auto se puede interponer, ante el mismo Tribunal de Instancia, Recurso de Reforma en el plazo de tres días.