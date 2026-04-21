La Policía detiene 'in fraganti' a un joven por robar a una mujer de 65 años en Zaragoza
El detenido asaltó a la víctima en la calle Boggiero para robarle una cadena de oro que llevaba en el cuello
Un joven argelino de 18 años, S. A. Z., pecó ayer de inexperto en el barrio del Gancho, en Zaragoza, a la hora de abordar a una mujer de 65 años en la calle Boggiero. Porque unos pocos minutos antes se empezó a poner nervioso al percatarse de la presencia de un patrulla de la Policía Local en la zona, aunque no fue impedimento alguno para que siguiera buscando a su víctima. Por eso asaltó a esta sexagenaria para robarle la cadena de oro que portaba en el cuello sin que se diera cuenta de que todos los ojos estaban puestos sobre él, lo que llevó a ser detenido in fraganti.
Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 14.00 horas de este lunes día 20 de abril una vez que una patrulla que prestaba servicio en la zona del Casco Histórico observó a este joven en actitud "nerviosa" y "huidiza" al percatarse de la presencia policial. En el paseo María Agustín, en concreto, se inició una vigilancia "preventiva" y una coordinación de servicios según ha informado la Policía Local. Por eso fueron testigos de cómo abordó a la víctima con la intención de sustraerle la cadena de oro que portaba en el cuello.
Es un delito de robo con violencia en grado de tentativa por el que ayer pasó a disposición judicial ante la Plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. Desde la Policía Local entregaron al detenido a sus compañeros de la Policía Nacional para instruir el atestado, de lo que se hizo cargo el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro. En cualquier caso no hizo falta practicar ninguna diligencia de investigación por practicarse la detención in fraganti, por lo que no hizo faltar solicitar las imágenes de alguna de las cámaras de videovigilancia instaladas en la calle Boggiero.
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