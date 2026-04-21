Roban a golpe de alcantarilla la caja registradora de una tienda de ropa de Las Delicias

Otro robo a 'alcantarillazo' limpio en el barrio de Las Delicias. Si hace dos semanas se detuvo a un joven magrebí por un doble intento de robo en una frutería de la calle Terminillo, en la madrugada de este martes ha sido víctima otro comercio situado a escasos 100 metros de allí. Una tienda de ropa, 'Renaces Moda', ha sufrido el robo de su caja registradora después de que se haya fracturado uno de sus cristales con una alcantarilla. Es un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Daroca y Delicias donde han cifrado el valor de lo sustraído en unos 500 euros.

Así lo ha hecho constar el propietario del negocio en la denuncia que en torno a las 11.00 horas de esta mañana ha interpuesto en la comisaría de Delicias, cuyo Grupo de Policía Judicial ha asumido la investigación para esclarecer los hechos. Esta misma mañana, de hecho, agentes de Policía Científica ya se han desplazado hasta allí para tomar huellas de la cristalera y del interior del establecimiento con el objetivo de identificar al autor o a los autores de este robo con fuerza. No hay detenidos. Y el local carece de sistema de alarma y de videovigilancia, lo que va a llevar a los agentes a solicitar las imágenes de otros comercios cercanos.

"Al ver los vidrios rotos ahí"

Ha sido un barrendero quien ha dado el aviso a la sala del 091, lo que ha llevado a activarse a una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana en la madrugada de este martes día 21 de abril. "He venido a las 07.30 horas sin saber nada, a limpiar, y he visto a la Policía que estaba dando parte", ha explicado el perjudicado en declaraciones a este diario. "A la Policía ha llamado el barrendero al ver los vidrios rotos ahí (señala el suelo de la calle). Ha venido también Policía Científica para ver si atrapan al responsable", ha continuado este varón, quien regenta el comercio junto a su esposa desde hace dos años.

Robo a golpe de alcantarilla en una tienda de ropa en la calle Delicias, este martes de madrugada. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En un principio no sabían si hoy iban a abrir el negocio al perder la caja registradora, pero tras hablar con su gestor han acordado que apuntarían todas las ventas a mano porque "Hacienda no perdona" y "es perjudicial dejar de trabajar un día". En este sentido también se han puesto en contacto con la compañía de seguros y será mañana cuando se repare la cristalera que ha resultado violentada. "Voy a dormir aquí sentado, ¿qué voy a hacer si no?", se ha resignado el perjudicado.

A lo largo de la jornada laboral de este martes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, están recibiendo la visita de varios clientes que les están mostrando su apoyo por lo sucedido. "Nos están dando ánimos porque esta zona se ha vuelto muy insegura y hay que tener cuidado", ha comentado este hombre en alusión al reciente robo en una frutería muy cercana.