Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia

La estación Delicias de Zaragoza ha sido escenario este martes de un simulacro de accidente ferroviario, coordinado por el Gobierno de Aragón, en colaboración con Adif y la compañía Ouigo España, en el que también han participado como parte importante los Bomberos de Zaragoza y la Policía Local.

Durante la jornada, se ha simulado el accidente de un tren de alta velocidad de la compañía Ouigo con 65 pasajeros de la línea Madrid-Barcelona que ha descarrilado a su paso por la estación de Delicias de Zaragoza. Como consecuencia del accidente, se ha interrumpido la circulación en la línea. El balance de afectados, a la finalización del simulacro, ha sido de 30 heridos trasladados a centros hospitalarios y varios fallecidos en proceso de identificación.

El ejercicio ha permitido evaluar la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos organismos y equipos intervinientes ante una hipotética emergencia con múltiples víctimas. En total, más de 350 efectivos han participado en este dispositivo, bajo la coordinación del servicio de Seguridad y Protección Civil.

En el simulacro se ha puesto en práctica por primera vez el Procedimiento de Múltiples Víctimas de Aragón (PROMUVI), un protocolo elaborado por Protección Civil para la gestión de emergencias con numerosas víctimas y en el que se ha trabajado durante el último año.

En su elaboración, han participado activamente los distintos organismos que intervienen en este tipo de incidentes, desde los servicios habituales de emergencias, bomberos y sanitarios, hasta los organismos propios de la actuación médico-forense y policía judicial y científica (Instituto de Medicina Legal de Aragón, Guardia Civil y Policía Nacional).

Este procedimiento se activará siempre integrado en un plan Protección Civil y establece la organización específica y coordinación de todos los agentes que intervienen en una emergencia con múltiples víctimas. Entre otras cuestiones, regula los aspectos relacionados con la atención sanitaria y psicosocial a víctimas y familiares y establece cauces de comunicación y gestión de información entre Protección Civil, Delegación del Gobierno de España, el Instituto de Medicina Legal de Aragón, la autoridad judicial y las operadoras, en este caso ferroviarias, implicadas.

Además de probar la integración de la parte judicial y forense con los servicios de emergencias, en el simulacro también se ha puesto a prueba el funcionamiento de los procedimientos de emergencias de Adif y de la empresa ferroviaria Ouigo España, los sistemas de aviso de la emergencia y los mecanismos de respuesta ante la misma de todos los grupos intervinientes.

También se ha prestado especial atención a la comunicación desde diferentes puntos de vista: desde la gestión de datos en el Centro de Información y en los diferentes Centros de Atención a Familiares a la transmisión de información a los medios de comunicación.

El simulacro ferroviario en la estación Delicias, en imágenes / Gobierno de Aragón

Por parte de los Bomberos de Zaragoza se ha desplazado un grupo de intervención de 9 afectivos y tres vehículos (bomba urbana, vehículo demando y vehículo de transporte) y 6 sanitarios del Servicio municipal.

Un tren con 65 pasajeros

La compañía ha activado tras el accidente su Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus familiares (PAVAFF) y ha puesto un teléfono gratuito 900 a disposición de los familiares de las víctimas. También ha establecido tres centros de atención a familiares en las estaciones de Zaragoza, Madrid Atocha y Barcelona Sants.

Por su parte, Adif ha verificado el funcionamiento de los protocolos de su Plan de Autoprotección y ha testado la correcta coordinación con los servicios implicados en un accidente de estas características. Una vez notificada la emergencia al 112 Aragón, el Gobierno de Aragón ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) en nivel 2 de emergencia y, con él, el Procedimiento de Múltiples Víctimas de Aragón (PROMUVI).

En el simulacro se ha puesto en práctica la coordinación de los diferentes servicios operativos y aspectos como los procesos de filiación de víctimas, el triaje, el traslado a centros hospitalarios, la atención a los familiares, el apoyo psicológico, la custodia de pertenencias de las víctimas, la identificación de cadáveres, o la información a los medios de comunicación.

Equipo completo

Además del personal de Protección Civil del Gobierno de Aragón, Adif y Ouigo España, en el simulacro han participado efectivos de Policía Nacional, Delegación de Gobierno, Ministerio de Transportes, 061 Aragón, Guardia Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Unidad Militar de Emergencias, colegios profesionales de Psicología y Trabajo Social de Aragón, Instituto de Medicina Legal de Aragón, Cruz Roja, Policía Local de Zaragoza y voluntarios de Protección Civil. Además, se ha contado con 70 figurantes, estudiantes de formación profesional en el ámbito de las emergencias y de la Escuela de Teatro de las Esquinas.

El simulacro ha contado tanto con observadores de Protección Civil, Adif y Ouigo, como externos de otras entidades, de modo que puedan hacer valoraciones del desarrollo de todos los procesos e identificar aspectos de mejora.

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Esta actuación refleja el compromiso todos los implicados con la colaboración y coordinación entre todas las entidades para practicar los distintos protocolos antes situaciones de emergencia.