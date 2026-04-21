Una vecina de Caspe acusa a su expareja de encerrarle en un bar: "Estuve dos horas y media llorando en ese almacén"

Una mujer ha acusado este martes a su expareja, Petru D., de retenerle en el almacén de un establecimiento hostelero de Caspe en el mediodía del 18 de mayo de 2025. Ha sido una acusación que ha formulado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha afirmado que el acusado le retuvo contra su voluntad a sabiendas de que a ambos les separaba una orden de alejamiento de 20 metros. Pero aquella mañana coincidieron en dos establecimientos de la plaza España, en un kebab y en el bar 'Rincón', donde el acusado se sentó en la mesa con ella hasta que se la llevó a esa estancia según ha asegurado la denunciante.

"Me agarró de la mano y me metió al almacén del bar 'Rincón'. Yo no quería. Estuve dos horas y media llorando en ese almacén, tenía tanto miedo que no le conestaba nada para que no me pegara (...) Un chico llamó a mi hija y le dijo que yo estaba en ese almacén. Ella vino y como no podía abrirle, que había una silla en la puerta, le dio una patada a la puerta", ha declarado esta mujer, a quien su hija obligó a personarse en el cuartel de la Policía Local hasta que poco después llegó hasta allí la Guardia Civil y se hizo cargo de la actuación.

"Escuché a mi madre llorando"

"Yo estaba en casa y me llamaron por teléfono porque Petru tenía a mi madre encerrada y no le dejaba salir. Subí arriba y escuché a mi madre llorando, intenté abrir la puerta pero no pude, le di una patada y le dije: '¿Te parece bonito?' No podía hablar. Me la llevé de allí y le obligué a ir a denunciar", ha detallado su hija. Y ambas han coincidido en el problema de consumo de alcohol que tiene el acusado. "Es muy violento cuando se pone borracho", ha dicho la denunciante. "El problema es cuando bebe", ha añadido su hija.

El acusado, Petru D., en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En cualquier caso es una acusación que ha negado Petru D. en una breve declaración en la que solo ha contestado a las preguntas de su abogado para aclarar que en ese almacén solo hablaron "de la vida de antes". Junto a todos ellos también han comparecido varios conocidos de ambos que han diferido sobre la forma en la que ambos accedieron al almacén de ese bar, de acuerdo a lo manifestado ante el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín.

Por todo ello, la Fiscalía pide 5 años de prisión por un delito de detención ilegal, 3 años y 5 meses de prisión por un delito de lesiones psíquicas, 18 meses de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar y 8 meses de prisión por un delito de maltrato de obra sin lesión. Por parte del abogado defensor, Javier Catalán, se ha solicitado la absolución del acusado en aplicación de la eximente de consumo de bebidas alcohólicas. "Le impedía ser dueño de sus actos", ha subrayado Catalán en el trámite de las conclusiones.