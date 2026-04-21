Un vecino de Huesca se enfrenta a una sanción de tres años de cárcel por hacer trampa en el examen teórico del carné de conducir

La Guardia Civil de Huesca investiga a dos personas personas como supuestas autoras de un delito de falsedad documental, ocurrido en el examen teórico para la obtención del permiso de conducción que se celebraba en la localidad de Fraga. El Código Penal recoge las penas de multa de 6 a 12 meses y pena de prisión de 6 meses a 3 años para estos delitos.

El pasado 13 de abril, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, dentro de las investigaciones orientadas a combatir la obtención de forma fraudulenta del permiso de conducción, se desplazaron al centro de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico en Fraga donde se iban a llevar a cabo los exámenes teóricos para la obtención del permiso de conducir.

Durante la realización de la prueba teórica, los agentes detectaron a un aspirante que pudiera estar realizando el examen suplantando la identidad de otra persona. Tras analizar de la documentación aportada por el mismo, comprobaron que la persona que se encontraba realizando el examen tenía un parecido razonable con el aspirante, si bien apreciaron diferencias biométricas con la persona que realmente debía realizarlo. Ambos, habían llegado a un acuerdo económico por tener el aspirante, un menor conocimiento del idioma y de la normativa de tráfico.

Finalmente, el GIAT procedió a la investigación de ambos, como supuestos autores de un delito de falsedad documental, uno de ellos, le constaba antecedentes por delitos similares, siendo dos varones de 28 y 39 años, vecinos de la comarca del Bajo Cinca y de Madrid, respectivamente. Esta actuación es el resultado del trabajo que habitualmente se realiza de manera conjunta por parte del GIAT de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca junto con los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de esta provincia.

Con esta investigación se ha impedido que el suplantado obtenga de manera fraudulenta el permiso de conducción español, careciendo de todos los conocimientos relacionados con la seguridad vial, normas de circulación, señalización, etc., lo que hubiera supuesto un problema de inseguridad para el resto de los conductores y peatones que transitan por vías tanto urbanas cómo interurbanas.

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Las diligencias instruidas por el GIAT fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, quedando los investigados con la obligación de personarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.