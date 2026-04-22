Absueltos dos hombres acusados de saquear una tienda de Puerto Venecia

Varios hurtos por valor de 2.259 euros en la tienda de H&M del centro comercial de Puerto Venecia han quedado impunes a pesar de que fueron acusados dos varones, a quienes detuvo la Policía por la comisión de cinco hurtos entre el 6 de octubre de 2020 y el 9 de noviembre de 2020. Así lo ha resuelto la titular de la Plaza número 6 de la Sección de Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, la magistrada María Concepción Monterdit, en una sentencia que absuelve a los magrebíes F. N. y M. S. de un delito continuado de hurto por el que afrontaban 18 meses de prisión de acuerdo a la petición de condena solicitada por el ministerio fiscal.

"La prueba sobre la autoría no se puede decir que haya sido productiva a los efectos que nos ocupan porque ningún rasgo físico riguroso o fidedigno ha permitido identificarles. Basta con observar el reportaje", expone la jueza en la sentencia que exonera a los dos acusados, a quienes defendieron en el juicio los abogados Carmen Sánchez Herrero, Luis Ángel Marcén y Juan Carlos Macarrón. Entre sus conclusiones subraya que las pruebas recabadas por los investigadores "no gozan del alto grado de conclusividad" para considerar que F. N. y M. S. están detrás de estos seis hurtos.

Porque el día 6 de octubre de 2020 se tuvo conocimiento del primer hurto al denunciarse sustracciones de prendas de vestir por un valor de 544 euros. Es una situación que se repitió en los días siguientes, el 7 de octubre y el 4, el 7 y el 9 de noviembre, con sendas mermas de 534, 229, 639 y 313 euros, respectivamente. Por eso se solicitó indemnizar a la compañía con esta cuantía a la hora de resacirle en términos económicos

"No se quiere decir con todo lo razonado que se dé una falta absoluta de sustentabilidad de la hipótesis de la acusación, que efectivamente se asentaba en indicios precursores de participación, sino únicamente que no son lo suficientemente conclusivos en fase plenaria para excluir una duda racional", valora la magistrada a la hora de absolver a los dos acusados.