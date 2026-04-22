Los buzos vuelven al río Ebro para buscar a Pablo Cebolla

La Policía ha reanudado este miércoles la búsqueda de Pablo Cebolla en las aguas del río Ebro aprovechando el descenso de su caudal a su paso por Zaragoza. Al operativo se han incorporado varios agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), que están trabajando con lanchas, y buzos desplazados desde Guadalajara además de los efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. A todos ellos también se han sumado los Guías Caninos procedentes de Madrid, los cuales están especializados en la lcoalización de restos humanos.

Hace una semana, precisamente, la familia del joven desaparecido se vio obligada a suspender la batida con barcas que se iba a realizar el pasado sábado día 18 de abril. Es una decisión que adoptó la familia por "los problemas" y "las trabas" que a su juicio se están encontrado a la hora de colaborar con la Policía, cuyo Grupo de Desaparecidos dirige la investigación desde mediados del mes de febrero una vez que en la madrugada del viernes día 13 se perdió la vista de este vecino de Alhama de Aragón al caer al río.

Con ellos se puso en contacto con la Policía en la tarde del día 14 para comunicarles que el cadáver hallado en la ribera del río Gállego, cerca de la desembocadura en el río Ebro, no pertenecía a Pablo Cebolla. Se trataba de otro joven que permanecía desaparecido desde el 20 de noviembre de 2025: Ares Miguel Tiziano.