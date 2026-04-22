Un fotoperiodista de Teruel denuncia la agresión de un ganadero

Desde la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón han trasladado su más enérgica protesta contra la agresión sufrida por su compañero Antonio García, que ejerce la profesión en Teruel, cuando realizaba unas fotografías encargadas por el medio de comunicación con el que colabora habitualmente.

Según han informado, García fue increpado y amenazado por el ganadero propietario del lugar que estaba fotografiando desde una colina cercana, quien además le arrebató la cámara con violencia y le causó lesiones en un hombro durante el forcejeo, además de desperfectos en su material de trabajo, sin atender siquiera a las explicaciones que el profesional quiso darle para justificar por qué estaba haciendo las fotos.

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"Este tipo de agresiones no son solo un ataque personal a un trabajador, sino una vulneración del derecho fundamental a la información de la ciudadanía y un intento de silenciar la labor de los informadores gráficos. La APFA muestra su máxima solidaridad con el compañero agredido y reitera que los profesionales de la información deben poder trabajar sin miedo a represalias, amenazas o violencia física. El respeto al trabajo de prensa es esencial en una sociedad democrática", han comunicado.