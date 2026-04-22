Jucil denuncia una plantilla de la Guardia Civil "bajo mínimos" en la cárcel de Zuera

Jucil ha denunciado este miércoles la "alarmante" situación que atraviesa el destacamento de la Guardia Civil que se encarga de la seguridad en la cárcel de Zuera. Desde la asociación han detallado que en estos momentos hay entre 12 y 13 vacantes por cubrir -están "bloqueadas"- además de contabilizarse una decena de bajas operativas, 10 agentes que se encuentran en situación de baja médica y otros 6 agentes que se encuentran en comisión de servicio. Son los datos que se han aportado para demostrar la "mínima" capacidad operativa de la plantilla para atender a una demarcación de "alta complejidad".

En este sentido también han señalado que existe "un serio problema" de relevo generacional, pues aluden a una plantilla envejecida desde que el centro penitenciario se inaugurara a principios de este siglo XXI. "Este año se prevé que un número importante de agentes pasen a la reserva, agravando el déficit de personal de forma inminente", han subrayado desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil en alusión también a la próxima finalización de las obras en el centro, que volverá a contar entonces con 1.200 reclusos.

"Es una irresponsabilidad absoluta pretender garantizar la seguridad de un entorno con 1.200 internos cuando la plantilla de la Guardia Civil está bajo mínimos y envejecida. No se puede custodiar una cárcel de máxima seguridad con parches y vacantes", han manifestado desde Jucil. Por eso solicitan al Ministerio del Interior un desbloqueo inmediato de las vacantes, un refuerzo urgente de la plantilla y medidas de incentivos. "No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar. La seguridad en Zuera está hoy en niveles críticos y la Administración es plenamente consciente de ello", han concluido.