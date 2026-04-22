Más de 80 detenidos el último fin de semana en Zaragoza

Un fin de semana de lo más ajetreado en Zaragoza. Las fuerzas policiales se tuvieron que remangar de lo lindo desde el viernes día 17 de abril hasta el domingo día 19 de abril a la hora de realizar sus servicios en las calles de la ciudad de Zaragoza. Porque en solo 72 horas se detuvo a 81 personas, 51 extranjeros y 30 de nacionalidad española, en la capital aragonesa según ha podido saber este diario. Son unas detenciones que en su mayoría ha practicado la Policía Nacional aunque también constan varias detenciones de la Policía Local, la mayoría de ellas, una treintena, vinculadas a la comisión de delitos contra el patrimonio.

Entre ellos constan robos con violencia (11), robos con fuerza (8), hurtos, estafas y apropiaciones indebidas además de otras modalidades delictivas como varias agresiones a los mismos policías nacionales y policías locales, las cuales se han tipificado como atentado (4) o resistencia a la autoridad (1). A nivel de violencia de género y de violencia doméstica también constan otras tantas detenciones por malos tratos (21) o quebrantamientos de condena mientras que se contabilizan unos pocos episodios de lesiones y de amenazas.

Reclamación judicial

En estas 81 detenciones también se incluyen aquellas que se han practicado por reclamación judicial, es decir, por la existencia de una orden de detención que se ha podido llevar a cabo gracias a la identificación de estos mismos individuos a pie de calle. De tal modo que los agentes adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana les solicitan el documento de identificación y, al consultar la filiación en sus bases de datos, comprueban la existencia de estas reclamaciones judiciales.

En todas estas labores han contribuido desde el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), además de patrullas de la Policía Local que se han hecho cargo de las intervenciones en las cuales se han recibido las llamadas de alerta a través de la sala del 091. Entre unos y otros han podido practicar las detenciones de 81 personas, 51 de ellas extranjeras al constar marroquíes, argelinos, colombianos o rumanos y otros 30 españoles con el matiz de que algunos de ellos no son nacidos en España.

Es una gran actividad policial que también ha redundado en una mayor carga de trabajo en el Juzgado de Guardia. Bien lo saben en la Plaza número 5, en la Plaza número 6, en la Plaza número 7 y en la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, donde los 81 detenidos han ido pasando a disposición judicial desde el sábado día 18 hasta ayer. Y está previsto que todavía lo puedan hacer a lo largo de este miércoles y de este jueves en la Plaza número 9 y en la Plaza número 10 en el caso de que se haya decidido agotar el plazo máximo de 72 horas para que permanezcan detenidos en calabozos.