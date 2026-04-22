Otro robo con 'alcantarillazo' en un comercio de Las Delicias

Hace 18 días, una frutería de la calle Terminillo; ayer, una tienda de ropa de la calle Delicias... y, este miércoles, una imprenta de la calle Unceta (71). Otro comercio del barrio de Las Delicias ha sufrido esta misma madrugada un robo a golpe de alcantarilla que ha permitido fracturar la puerta del establecimiento. Por el agujero que han realizado al menos dos varones encapuchados se ha colado uno de ellos para sustraer un ordenador portátil y la caja registradora, la cual han abandonado luego en la calle cuando han retirado unos 250 euros en efectivo. En estos momentos no hay detenidos.

A las 03.30 horas de este miércoles día 22 de abril se ha tenido conocimiento de los hechos al recibirse el aviso a través de la central de alarmas, ya que el local está dotado con un sistema de videovigilancia. Por eso se ha avisado de inmediato a la sala del 091, lo que ha llevado a activar a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana aunque los ladrones se han dado a la fuga antes de su llegada. De este mismo modo también se ha avisado al propietario del negocio, de nombre Javier, quien se ha personado en el lugar de los hechos en menos de 20 minutos.

Muestras de sangre

"Me estaba esperando ya un policía en la puerta y otro estaba dando vueltas por la zona", ha relatado el dueño de la imprenta en conversación con este diario. A lo largo de esta misma madrugada se ha personado en las dependencias de la comisaría de Delicias para interponer la denuncia, pues se ha evitado el acceso al establecimiento hasta que agentes de Policía Científica se han desplazado hasta allí para realizar la inspección del local. Entre otras pruebas han tomado muestras de sangre por las heridas que uno de los ladrones ha sufrido a la hora de colarse por ese agujero.

Una imprenta de la calle Unceta, en Las Delicias, ha sufrido el robo de un ordenador portátil y una caja registradora tras fracturar la cristalera con dos alcantarillas. / SERVICIO ESPECIAL

Es un abundante rastro de sangre que ha resultado todavía más abundante en la propia caja registradora, la cual han abandonado en la calle una vez que se han hecho con el dinero en efectivo. "Estaba todo lleno de sangre", ha subrayado Javier en alusión al escenario que se ha encontrado en su negocio: el cristal roto, mucha sangre y dos tapas de alcantarilla en la puerta. En cualquier caso el cristal se ha reparado esta mañana -"han sido muy rápidos", ha dicho- mientras que ya se ha dado aviso de lo sucedido a la compañía de seguros.

"No somos nada golosos"

"Me parece lamentable y me siento 'afortunado' porque no tengo nada de valor para vender. No somos nada golosos. No tenemos productos atractivos para vender", ha lamentado el propietario de esta imprenta, donde ya se han puesto manos a la obra para reparar la verja de la entrada. Porque, al estar dañada, los ladrones han podido acceder al rellano cargados con las dos tapas de alcantarilla que han lanzado contra la puerta.

Es el segundo robo que se ha cometido por medio de este mismo modus operandi en Las Delicias en las últimas 24 horas ya que, en la madrugada del martes, una tienda de ropa de la calle Delicias sufrió la sustracción de su caja registradora. A escasos 100 metros de allí, en la calle Terminillo, una frutería sufrió un doble intento de robo en la madrugada del sábado día 4 de abril.