Dos jóvenes le piden un cigarro a una mujer y le roban una cadena en Zaragoza

Un gesto, el de pedir un cigarro a una mujer de 57 años que estaba fumando por la calle, se convirtió este martes por la noche en la antesala de un violento robo en Zaragoza. Porque dos jóvenes magrebíes, uno argelino y otro marroquí, aprovecharon para asaltar a esta mujer en la calle del Arzobispo Doménech, donde le propinaron un fuerte empujón para sustraerle una cadena que portaba en el cuello. Y se dieron a la fuga aunque la Policía les detuvo en las inmediaciones una vez que un amigo que acompañaba a la víctima avisó de inmediato de lo que acababa de suceder en esta céntrica vía de la ciudad.

A las 22.30 horas de este martes día 21 de abril se recibió el aviso a través de la sala del 091, lo que llevó a movilizar a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuyos efectivos pudieron localizar en el entorno a estos dos ladrones. Por eso se detuvo por un delito de robo con violencia a estos dos varones, un argelino nacido en 1995 y un marroquí nacido en 2002 a quienes les constan varios antecedentes por hechos similares.

En calabozos

Ambos permanecen en los calabozos a la espera de que pasen a disposición judicial una vez que el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro termine de instruir el atestado. En el caso de que sea hoy, lo harán en la Plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este jueves día 23 de abril.

Apenas 24 horas antes, en la madrugada del martes día 21 de abril, la Policía detuvo a dos varones por otro robo con violencia en el barrio de Torrero. En esta ocasión, los dos detenidos persiguieron a otro varón que se dirigía a una vivienda de la calle Lóbez Pueyo y le amenazaron con un cuchillo. A ambos se les detuvo en las inmediaciones, en la calle Martínez Vargas, gracias a la rápida intervención de los agentes una vez que se recibió la llamada en la sala del 091.