Un intento de robo en una casa en Zaragoza lleva a desmantelar una plantación 'indoor' de marihuana

De un intento de robo en una vivienda a encontrarse allí una plantación indoor de marihuana. La Policía recibió este lunes una llamada en la que se informaba de que dos jóvenes estaban intentando acceder a una vivienda de la calle de La Fuente, en el barrio de Torrero. Pero, a su llegada, ya no encontraron a nadie allí aunque su actuación policial no acabó en entonces debido a un hallazgo con el que contaban en este mismo domicilio. Y es que al acceder al interior descubrieron una plantación de marihuana con todos los instrumentos necesarios para el crecimiento de las plantas. Así que por la incautación de 1,4 kilos de marihuana se detuvo a su propietario por un delito de tráfico de drogas.

Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 02.00 horas de este lunes día 20 de abril al recibirse una llamada en la sala del 091 en la que se informaba de que se estaba forzando la reja de una ventana con una barra de hierro. Hasta allí se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuyos efectivos no encontraron a ninguno de estos dos jóvenes. Pero no marcharon de allí...

1,4 kilos de marihuana

Porque en el interior de esta misma vivienda descubrieron que existía una plantación indoor de marihuana, por lo que avisaron a sus compañeros del Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes. Por eso se solicitó el registro de este mismo domicilio al titular de la Plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, lo que permitió intervenir 1,4 kilos de marihuana además de otros efectos necesarios para la preparación y la distribución de la droga como una báscula o una envasadora al vacío.

Asistido de la abogada Claudia Melguizo, el detenido, de 44 años de edad y nacionalidad española, quedó en libertad tras pasar ayer por la mañana a disposición judicial en la Plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este miércoles día 22 de abril. En la vista celebrada en el Juzgado de Guardia se acogió a su derecho a no declarar.