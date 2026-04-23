Vandalismo en el pabellón de Albeta: "A algún gamberro le ha dado por reventar el baño"

Los vecinos de Albeta, un pequeño municipio del Campo de Borja, están indignados. Y no es para menos. Los baños de su pabellón municipal han sido vandalizados este pasada noche en el transcurso de la discomóvil que se había organizado con motivo de la festividad de San Jorge. Hay una taza rota por la mitad, un portarrollos dañado y varias puertas desancajadas además de haberse fracturado el espejo de una señal en un cruce, lo que ha ocasionado una honda indignación entre los vecinos de Albeta y los oriundos que estos días festivos se han desplazado hasta allí.

Son unos actos vandálicos que ha condenado el alcalde de Albeta, Pedro Joaquín Morales (PSOE), quien ha explicado que anoche se organizó una cena en el pabellón con el reparto de bocadillos de panceta. A este encuentro siguió una fiesta para la cual que se organizó una discomóvil, lo que llevó a varios jóvenes de la zona a desplazarse hasta Albeta. Y al parecer son unos menores de un municipio cercano quienes protagonizaron este episodio de vandalismo.

Estado en el que han quedado los baños del pabellón municipal de Albeta (Zaragoza) tras los actos vandálicos sufridos esta pasada noche. / AYUNTAMIENTO DE ALBETA

"He ido a dar una vuelta a las 9 y me lo han enseñado el chico de la barra y los de la limpieza. A algún gamberro le ha dado por reventar el baño y aquí nunca nos han pasado estas cosas", ha explicado el alcalde de Albeta, quien ha anunciado que mañana interpondrá la correspondiente denuncia aunque de momento ya ha enviado fotos de los destrozos a la patrulla de la Guardia Civil. De este modo también ha querido recalcar que la entrada de acceso al pabellón era gratuita a la hora de evidenciar todavía más la actitud incívica de estos menores.

Desembolso económico

En estos momentos, la actuación más urgente pasa por arreglar el espejo de una señal situada en un cruce de las calles de este municipio zaragozano. Y luego será el turno de reparar los baños, una actuación que obligará al ayuntamiento realizar un importante desembolso económico si se tiene en cuenta el ajustado presupuesto que maneja un municipio tan pequeño. "A un Ayuntamiento de 140 habitantes nos cruje", ha expuesto.

Desde el consistorio han aprovechado para hacer pública la situación a través de su cuenta de Facebook, donde han manifestado su "más firme rechazo" y "profundo malestar". "Los desperfectos ocasionados suponen un coste económico, además de un daño evidente a unos espacios públicos que son de todos y que entre todos debemos cuidar. Hacemos un llamamiento al civismo y al respeto de quienes nos visitan para que disfruten de nuestro pueblo y de la fiesta sin causar perjuicios. Estos actos son absolutamente inaceptables y no se pueden consentir", han expresado en este mismo comunicado.