Cinco condenados por vender cocaína en Zaragoza: 17 años de cárcel y multas de 384.000 euros

Hasta 17 años de cárcel y varias multas por un importe total de 384.000 euros. Es la condena que una banda de cinco colombianos ha aceptado al reconocer que se dedicaban a la venta de cocaína y de tusi desde una vivienda de la calle Pianista Eduardo del Pueyo, en el distrito de Universidad, al proveerse de droga desde un bar de la calle Sevilla cuyo propietario, Óscar Daniel A. N., alias Dago, se encuentra entre los cinco condenados. En cualquier caso ninguno de ellos ingresará en prisión a cambio de que se sometan a un tratamiento de deshabituación de drogas y no cometan ningún delito durante el periodo de tiempo de la condena.

Son 5 años de prisión y multa de 187.369 euros en el caso de Óscar Danilo A. N.; 4 años y 6 meses de prisión y multa de 187.369 euros en el caso de Mauricio A. O.; 3 años de prisión y multas de 5.620 y 4.078 euros en el caso de Christian Felipe G. G. y John Eider M. C., respectivamente, y 1 años y meses de prisión en el caso de Hamilton P. G. Así lo acordaron el ministerio fiscal y los abogados defensores, Candela Garriés, Claudia Melguizo, Carmen Sánchez Herrero, Rocío Notivoli y Soraya Laborda, una sentencia de conformidad que también recoge una condena a Mauricio A. O. por un delito de lesiones y resistencia frente a varios policías nacionales, asistidos por el abogado Marco Antonio Navarro en representación del sindicato Jupol.

Organización de la banda

"Las funciones que realizaban era indistintas, realizando funciones tanto de preparación de la sustancia a vender como de venta a terceros consumidores, ya fuera en el mismo domicilio indicado, ya en la vía pública, soliendo acudir a los lugares de las citas usando un patinete", sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía en alusión al papel de Hamilton P. G., John Eider M. C. y Christian Felipe G. R. desde ese mismo domicilio en la calle Pianista Eduardo del Pueyo.

A estos tres varones les proveía de droga Óscar Danilo A. N. desde el bar que regentaba en la calle Sevilla, donde también realizaba "múltiples contactos". Y la Policía le detuvo en Madrid junto a Mauricio A. O. tras seguirles la pista desde el barrio de Valdespartera, donde ya observaron cómo se entregaban un paquete con dinero en metálico. Así que en Madrid interceptaron a ambos e identificaron grandes cantidades de cocaína y de ketamina.