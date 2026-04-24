Cuatro detenidos en Fraga por receptar casi cinco toneladas de cobre

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, en colaboración con efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga, ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de receptación de cableado telefónico de cobre en el término municipal de Fraga.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 20 de marzo, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga localizaron dos furgonetas aparcadas en el arcén de la autopista AP-2, dentro del término municipal fragatino.

Durante la intervención, los agentes identificaron a dos de los ocupantes y comprobaron que en el interior de una de las furgonetas se transportaban unos 2.500 kilos de cableado de cobre, cortado en secciones de aproximadamente metro y medio y con claros signos de haber sido previamente manipulado.

Otros dos implicados escondidos en las inmediaciones

En los alrededores del lugar, los guardias civiles detectaron la presencia de otras dos personas que permanecían escondidas y agazapadas para evitar su identificación. Tras ser localizadas, los agentes comprobaron que portaban las llaves de la segunda furgoneta.

Al acceder al interior del vehículo, observaron que transportaba más de dos toneladas de cableado telefónico de cobre, así como un bidón que contenía gasoil. Ninguna de las cuatro personas identificadas pudo justificar la titularidad ni la procedencia del material transportado.

Material valorado en más de 29.000 euros

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga se hizo cargo de la investigación y procedió a la detención de los cuatro implicados, todos ellos varones de entre 29 y 43 años y vecinos de la provincia de Barcelona.

En total, la Guardia Civil ha recuperado 4.854 kilos de cableado de cobre, con un valor de mercado aproximado de 29.120 euros. Tanto el material intervenido como los dos vehículos han quedado a disposición de la autoridad judicial.

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El Equipo ROCA instruyó las correspondientes diligencias, que fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga. Los detenidos han quedado en libertad a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial.