Detenido por robar un patinete eléctrico de 1.400 euros a un repartidor en Las Delicias

Agentes de la Policía Local de Zaragoza han detenido a un joven como presunto autor del hurto de un patinete eléctrico de alquiler valorado en 1.400 euros que fue recuperado gracias a los sistemas de rastreo GPS del vehículo.

El incidente tuvo lugar en la calle Italia sobre las 21.30 horas de este jueves cuando un usuario del servicio alertó a la empresa concesionaria al percatarse de que el vehículo asignado había sido sustraído.

El empleado activó de inmediato los protocolos de seguridad, obtuvo la geolocalización en tiempo real del patinete y dio aviso al 092 con la ubicación exacta. Los agentes interceptaron al joven mientras portaba el vehículo en la plaza del Pilar, lo detuvieron y lo trasladarón a dependencias policiales.

El patinete fue recuperado y devuelto a la empresa propietaria una vez presentada la denuncia formal.

La Policía Local destaca la eficacia de los sistemas GPS integrados en los vehículos de movilidad urbana y la importancia de la denuncia ciudadana inmediata para la resolución de este tipo de delitos.

Un detenido por robar un móvil en el bus urbano

Además, la Policía Local ha comunicado este viernes de la detención el miércoles de un hombre de 49 años por robar un móvil en un autobús urbano gracias a un dispositivo coordinado entre agentes a pie y patrullas de apoyo en el eje Independencia-Constitución.

La víctima se dirigió a una patrulla en el Paseo de la Independencia con Plaza de España y denunció la sustracción, indicando que el terminal aparecía activo en las inmediaciones gracias al sistema de localización remota.

La intervención se desarrolló en un contexto de alta afluencia de público, debido a una manifestación en curso en la zona, lo que requirió la coordinación entre varias patrullas desplegadas en el Paseo Independencia.

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Una vez despejada la vía pública, los agentes identificaron al presunto autor en la confluencia de Plaza Aragón con Paseo Constitución y hallaron el teléfono en su poder. El terminal fue devuelto a su propietaria en el mismo lugar de los hechos, tras verificar la titularidad del aparato.