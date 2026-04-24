El error que muchos cometen en un incendio y que puede costar la vida: "Si está abierta, en cinco minutos se quema un salón"

Entras en una sala que recrea el salón de una vivienda cualquiera. Una estancia doméstica y reconocible. De pronto, el humo empieza a bajar, el sonido del fuego envuelve el espacio y la sensación de peligro se vuelve real. En apenas cinco minutos, el visitante entiende lo que a veces cuesta imaginar desde fuera: lo rápido que un pequeño descuido puede convertirse en una tragedia.

La innovadora sala inmersiva del Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza, integrada en la Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos, no busca impresionar. Su objetivo es ambicioso: enseñar a la ciudadanía cómo reaccionar ante un incendio en casa y desmontar errores frecuentes que, según los bomberos, siguen costando vidas.

Imagen de la sala inmersiva en el Museo del Fuego de Zaragoza. / Laura Trives

“Lo que queremos es que la gente se meta dentro de lo que son los incendios de piso”, explica Ángel López, director de la Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos de Bomberos Zaragoza. “Luego damos tres conceptos, siempre tres conceptos, que la gente no tiene claro de lo que tiene que hacer ante un incendio”.

La experiencia reproduce cómo un pequeño conato, originado por una regleta sobrecargada, una sartén olvidada o una vela, puede convertir un salón en un infierno en apenas cinco minutos. “Va rapidísimo”, resume el bombero. “Si la puerta está abierta, en cinco minutos, en un salón normal, se quema”.

Pero la gran lección de la sala no está en las llamas, sino en un gesto tan simple como decisivo: cerrar una puerta. “Son el mejor controlador de los incendios que hay. La gente no lo sabe”, insiste López mientras muestra un salón completamente arrasado por el fuego y, justo al lado, una habitación protegida tras una puerta cerrada. “Fíjate cómo se queda dentro. Una puerta, aunque sea de madera, impide que el fuego entre hasta que lleguemos los bomberos”, expone.

La imagen es casi más poderosa que cualquier explicación poque al otro lado de la puerta, la estancia permanece en condiciones habitables. “En Zaragoza, antes de que se queme la puerta por dentro, ya hemos llegado”, asegura.

Frente al instinto de salir corriendo, los bomberos lanzan un mensaje que rompe con la lógica inmediata de cualquier vecino: si el incendio no está dentro de la vivienda y la escalera está llena de humo o calor, lo más seguro es no salir. “No salgas. Quédate en tu casa”, recalca. “Hay muchos vídeos de gente que ha muerto por querer bajar por una escalera con humo, mientras otros vecinos a los que se les dijo que se quedaran dentro no tuvieron ningún problema”, relata.

Es una de las ideas que más sorprenden durante la visita. “A la gente no se le mete en la cabeza”, reconoce. “Si hay un incendio en el edificio, donde mejor estás hasta que llegue la ayuda es en tu casa”, añade.

Cuidado con el humo

El gran enemigo, explica, no son solo las llamas, sino el humo. “Parece que el humo da menos miedo, pero el humo mata”, resume con contundencia. “Está avisando de que dentro tienes monóxido y otros gases que matan”, reincide.

Ángel López, director de la Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos de Bomberos Zaragoza. / Laura Trives

La sala inmersiva se completa con talleres prácticos en los que se enseña cómo utilizar un extintor, cómo sofocar un pequeño fuego en una sartén y cómo actuar en los primeros segundos. “Todo ha empezado por un conato”, explica el responsable del centro. “Y muchas veces llegamos y piensas: nadie ha cogido un extintor, nadie ha tirado de él, y se hubiera acabado la historia”, apunta.

Entre los consejos que lanzan desde la escuela, hay uno que López repite casi como una obsesión: instalar detectores de humo en casa. “Por pocos euros te puede salvar la vida”, afirma. “Si no lo tienes y estás durmiendo, te mueres, sin más. Si lo tienes te avisa. Puedes coger a tu familia e irte”, informa.

También advierten del aumento de incendios relacionados con baterías de patinetes, bicicletas eléctricas o teléfonos móviles. “Si es posible, es mejor cargadlo fuera de casa. En la galería o en la terraza. El humo que generan las baterías es de lo peor”, recomienda

El trabajo de prevención, insiste, está dando resultados. El año pasado, por la escuela pasaron cerca de 40.000 personas, entre escolares, familias y colectivos ciudadanos. “Aquí también salvamos vidas”, dice con orgullo. “A veces la gente sale y nos dice: ‘¿por qué no me lo han dicho antes?’”.

Y esa es, en el fondo, la razón de ser de la nueva sala inmersiva del Museo del Fuego: que una visita de apenas unos minutos deje una lección grabada para siempre. Cerrar una puerta, mantener la calma y no bajar por una escalera con humo son tres gestos sencillos que pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.