Estados Unidos pide la extradición de un narcotraficante ecuatoriano encarcelado en Zuera

La Embajada de Estados Unidos en España ha solicitado al Ministerio de Exteriores la extradición de un conocido narcotraficante ecuatoriano que permanece encarcelado en la prisión de Zuera. Se trata de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, quien fue detenido en el mes de noviembre en Málaga por el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de su país en las elecciones de 2023, Fernando Villavicencio. En cualquier caso, desde el país norteamericano han solicitado la extradición de Pipo para ser juzgado por la introducción y distribución de cinco kilos de cocaína en el distrito sur de California.

Así consta en la certificación remitida al Ministerio de Exteriores en la que se hace constar la acusación que se ejerce contra el líder de Los Lobos, una banda a quien se acusa de controlar varios puertos del Océano Pacífico en Ecuador para exportar grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. "Los Lobos han sido responsables de enviar toneladas de cocaína mediante este sistema", señala la declaración jurada firmada por el fiscal Kyle B. Martín que apoya la extradición de Pipo, sobre quien se acota su periodo de actuación desde "una fecha desconocida" hasta 2022.

Acusación por asociación delictuosa

En la misiva se recalca que, para condenar a Pipo por "asociación delictuosa", se debe demostrar que llegó a un acuerdo con una o más personas para llevar a cabo un plan ilegal y distribuir, "a sabiendas e intencionalmente", cinco kilos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína. De este mismo modo se informa que la pena máxima por la comisión de este delito es cadena perpetua, una multa de diez millones de dólares, cinco años de libertad supervisada y una cuota especial obligatoria de cien doláres.

El rostro de 'Pipo' Chavarría cambió siete veces hasta que el 16 de noviembre de 2025 fue detenido en Málaga. / POLICÍA DE ECUADOR

Es una acusación que se sustenta en la investigación encabezada por un agente especial que trabajaba para la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De esta forma subraya que Los Lobos es la organización delictiva "más poderosa" de Ecuador según la información aportada por las autoridades ecuatorianas, lo que llevó a Estados Unidos a designarle como "organización terrorista". "Los Lobos son responsables de asegurar que los cargamentos de cocaína puedan pasar desde Colombia por los puertos ecuatorianos sin obstáculos hacia sus destinos para diversos carteles de Centroamérica, para su entrega eventual en los Estados Unidos. A cambio de este servicio, Los Lobos reciben armas de fuego y ganancias en efectivo de la venta de cocaína", sostiene la investigación.

A Pipo se le detuvo a mediados del mes de noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga a pesar de que tres años atrás había fingido su muerte. Desde entonces permanece encarcelado en la prisión de Zuera, por lo que el pasado 26 de febrero fue trasladado hasta la Ciudad de la Justicia de Zaragoza para declarar por el asesinato de Fernando Villavicencio. En aquella vista aseguró que una persona cercana al ministro del Interior, John Reinverg, le transmitió que el crimen fue ordenador por el actual presidente, Daniel Noboa.