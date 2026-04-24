Hallan muerto a un hombre de 51 años en un piso en la avenida César Augusto de Zaragoza
Un vecino del inmueble ha avisado del hallazgo del cadáver
La Policía está investigando la muerte de un hombre de 51 años en un piso de la avenida de César Augusto, en Zaragoza. Ha sido un vecino de este inmueble, el número 86, quien ha avisado del hallazgo del cadáver, que se ha levantado en torno a las 17.00 horas para practicarle la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Al parecer, el cuerpo no presentaba signos de violencia.
A las 14.30 horas se ha recibido una llamada en la sala del 091 a través de la cual se ha informado del hallazgo del cadáver, de lo que se ha dado traslado a la Plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este viernes día 24 de abril. Hasta el lugar de los hechos, a escasos 50 metros del Mercado Central, se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además de activarse el protocolo de actuación en este tipo de situaciones, lo que ha llevado a requerir la presencia del Grupo de Homicidios.
El mismo vecino que ha dado el aviso ha informado a estos mismos agentes que el difunto sufría problemas derivados de un consumo elevado de alcohol. En cualquier caso, el cuerpo ha sido trasladado al IMLA por parte de la Hermandad de la Sangre de Cristo para practicarle la autopsia que determine las causas del deceso.
Por la hora en la que se ha descubierto el cadáver, pocos comerciantes de la zona han conocido la noticia al marchar en ese tramo horario a comer a casa. “Yo solo he visto a la Policia haciendo fotografías”, ha explicado el dueño de un comercio cercano. “El bloque es de un señor rumano que alquila los pisos y para subir a los pisos tienes que entrar por el local. En tiempos vivía una chica sola, pero ahora deben vivir dos o tres hombres”, ha añadido otra comerciante de la zona.
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