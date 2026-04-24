Hecho el amor, hecha la trampa: detenida una pareja en Jaca por filtrar las preguntas de unas oposiciones

Lo que debía resolverse con estudio, mérito y una hoja de respuestas terminó en los despachos policiales. Un proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Jaca ha acabado bajo investigación después de que una nota casi perfecta encendiera todas las alarmas y destapara una presunta filtración del examen.

La Policía Nacional ha detenido en Jaca a una pareja por su supuesta implicación en el acceso y difusión de las preguntas de unas oposiciones municipales. Ambos están investigados por los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por miembros del tribunal encargado del proceso selectivo para cubrir plazas vacantes en el consistorio jacetano. Las sospechas surgieron al corregir una prueba tipo test de 100 preguntas, cuando detectaron que una de las aspirantes había logrado una puntuación fuera de lo habitual.

Según la investigación, la candidata acertó 97 de las 100 preguntas, una nota que llamó la atención tanto por la dificultad prevista del examen como por la diferencia respecto al resto de participantes. Ese resultado llevó al tribunal a poner los hechos en conocimiento de la Policía.

Las pesquisas del Grupo Operativo Local permitieron analizar la trazabilidad del archivo informático que contenía el examen preparado para ese día. Los agentes comprobaron que un trabajador del Ayuntamiento había accedido a la carpeta donde se encontraba el documento sin autorización.

Posteriormente, los investigadores confirmaron que ese empleado municipal mantenía una relación sentimental con la aspirante que obtuvo la calificación más alta, lo que reforzó la hipótesis de una posible filtración previa de las preguntas.

La Comisaría Local de Jaca realizó además una copia de seguridad de los datos informáticos y recopiló evidencias digitales para su análisis. Con toda la información recabada, los dos implicados fueron citados en dependencias policiales, donde se procedió a su detención.

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Tras prestar declaración, ambos quedaron en libertad a la espera de la evolución del procedimiento judicial. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente, que deberá determinar ahora si existió una manipulación del proceso selectivo y las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.