Un hombre apuñala a su pareja en un piso en Zaragoza
Los agentes investigan el suceso como un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar, no de violencia de género.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos tuvieron lugar ayer, coincidiendo con el Día de Aragón, sobre las 19.00 horas, en la calle Concepción Arenal, donde se produjo una agresión con arma blanca.
Según informan, la víctima, un hombre, fue trasladada con urgencia al Hospital Universitario Miguel Servet con pronóstico reservado.
Los agentes procedieron a la detención de un hombre, pareja de la víctima, como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar. Según detallatan, no se trata de un episodio de Violencia de Género. Tanto víctima como presunto autor son hombres, y pareja, por eso se investiga como malos tratos en el ámbito familiar o Violencia Doméstica
La investigación está siendo llevada a cabo por el Grupo de Homicidios.
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