15 grapas en la cabeza tras recibir una paliza de tres jóvenes en Zaragoza

Una agresión grave en el barrio de Las Delicias. La Policía detuvo este lunes por la noche a dos veinteañeros y a un menor de edad por propinarle una paliza a un hombre de 31 años en la calle Salamanca. A los tres jóvenes se les detuvo en la zona una vez que varios testigos de los hechos, entre ellos viandantes y personas que se encontraban en la terraza de un bar cercano, llamaron al 091 para avisar de lo sucedido. Fueron ellos mismos quienes relataron que la víctima había recibido numerosas patadas y puñetazos, lo que llevó a trasladarle de urgencia al hospital Clínico Lozano Blesa con un traumatismo craneal y una herida sangrante en la cabeza que requirió de hasta 15 grapas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos pudieron detener a un menor nicaragüense, a un joven español de 20 años y a otro joven colombiano de 22 años. Entonces también solicitaron la presencia de una ambulancia para trasladar a la víctima a un centro hospitalario, ya que las heridas revestían de gravedad. En cualquier caso se detuvo a los tres agresores por un delito de robo con violencia porque, al parecer, se acercaron al herido para pedirle dinero.

Detención inmediata

Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 21.00 horas de este lunes día 20 de abril, por lo que en ese momento, debido al buen tiempo, había bastante gente en la calle. De esta forma se puede explicar la rápida respuesta que tuvo la Policía una vez que el aviso de los testigos fue inmediato al presenciar la paliza en directo. En este sentido explicaron a los agentes que la víctima recibió numerosos golpes en el cuerpo sin que, eso sí, se hubiera esgrimido ningún arma blanca.

Es un atestado que ha instruido la Brigada de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, cuyos efectivos enviaron este miércoles las pesquisas al Juzgado de Guardia. De tal forma que los dos detenidos mayores de edad permanecieron dos noches en los calabozos. Ambos ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial en la Plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, tal y como había solicitado el ministerio fiscal. En cualquier caso, las pesquisas se inhibirán a la Plaza número 7 al encontrarse en funciones de guardia cuando tuvieron lugar los hechos.