Cinco detenidos en solo media hora por altercados en dos bares de una misma calle en San José

Los vecinos de la calle Zaragoza La Vieja, en el barrio de San José, han convivido esta pasada noche con dos altercados en sendos bares que han llevado a la detención de cuatro mujeres y un hombre. A todos ellos les ha detenido la Policía por un delito de atentado y otro de resistencia a la autoridad después de que hayan forcejeado con los agentes, quienes les han instado a abandonar los establecimientos en los que estaban armando jaleo. Son dos actuaciones prácticamente idénticas que se han llevado a cabo con una diferencia de media hora en dos bares separados por unos 30 metros.

A las 01.30 horas se ha recibido una primera llamada en la sala del 091 a través de la cual se informaba de que un grupo de cuatro sudamericanos en estado ebrio estaba lanzando botellas de cristal en el bar Cardi 2, donde también estaban agrediendo a algunos clientes del local. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana cuyos efectivos se han podido entrevistar con una camarera y un propietario del negocio, quienes les han relatado lo que estaba sucediendo.

Los hechos han tenido lugar con una diferencia de apenas media hora en los bares Cardi 2 y Michun II, en la calle Zaragoza La Vieja. / JAIME GALINDO

Por eso han intentado apaciguar los ánimos de estas tres mujeres, nacidas en 1994, en 1997 y en 2000, y de este varón, nacido en 1987. Pero no solo ha resultado imposible, sino que además la han emprendido contra los agentes hasta el punto de que se han visto obligados a detenerles por un delito de atentado y otro de resistencia a la autoridad. Desde allí han sido trasladados hasta los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando a la espera de pasar a disposición judicial y, en el caso de que sea hoy, lo harán en la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este sábado día 25 de abril.

Apenas media hora después, pasadas las 02.00 horas, la Policía ha tenido que regresar a esta misma calle por un altercado similar en el bar Michun II, situado a unos 50 metros del bar Cardi 2, donde se había intervenido hacía escasos minutos. En esta misma intervención se ha detenido también por un delito de atentado y otro de resistencia a una mujer sudamericana, quien estaba causando disturbios en el establecimiento. En su caso ha causado lesiones en el hombro a uno de los efectivos policiales.