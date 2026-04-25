El juez cancela el informe de Blanqueo de Capitales sobre la venta a Forestalia de una consultora de tres expolíticos del PAR

El caso Forestalia sigue dando trabajo al magistrado Juan José Cortés. El juez instructor de la investigación contra el gigante aragonés de las renovables ha anulado esta semana el informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) que ahondaba en la venta de Athmos Sostenibilidad a la empresa fundada por Fernando Samper. Athmos, también conocida como Viadós, era la consultora especializada en energías renovables creada por Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, tres ex altos cargos del PAR en el Gobierno de Aragón.

En un escrito del pasado 21 de abril, el Sepblac detalla que el informe que estudió la compraventa de Athmos Sostenibilidad "se habría incorporado a las Diligencias Previas" de la instrucción y "posteriormente, difundido, por canal desconocido, a diversos medios de comunicación, en los que se ha reproducido parte de su contenido".

El propio organismo fiscalizador cita parte de la Ley sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y recoge que "la información y documentación de que disponga el Servicio Ejecutivo de la Comisión y los informes de inteligencia financiera tendrán carácter confidencial, debiendo guardar reserva sobre los mismos toda autoridad o funcionario que acceda a su contenido". Y, además, la parte importante para la investigación: "Los informes de inteligencia financiera no tendrán valor probatorio y no podrán ser incorporados directamente a las diligencias judiciales y administrativas".

En relación con este apartado, el Sepblac precisa al juez que "los informes de inteligencia financiera no deben incorporarse a las Diligencias Previas ni darse traslado de los mismos a las partes". Insiste en que "dichos informes carecen de valor probatorio por así disponerlo la ley especial de aplicación".

Por todo ello, el Sepblac solicita que se elimine el informe de esas diligencias y que no se tomen sus conclusiones como pruebas. Algo que el juez ha atendido y ha procedido "a la eliminación del Informe de Inteligencia Financiera" vinculado a este análisis. Además, da un plazo de un par de días al Sepblac para hacer alguna precisión más por si es necesario "corregir y mitigar" alguno de los efectos de la incorporación de ese estudio a las diligencias durante estas semanas.

El informe de Blanqueo de Capitales investigaba la venta de Athmos Sostenibilidad a Forestalia. En la escritura pública figura un importe de cuatro millones de euros, 443.000 euros superior a lo pactado según el análisis remitido desde el Sepblac. Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile (consejero, viceconsejero y jefa de gabinete en Medio Ambiente entre 2002 y 2011 en la DGA) vendieron su consultora en 2018 a Fernando Samper. Algunas de las últimas diligencias del magistrado siguen investigando las conexiones entre Forestalia, Samper y los tres ex altos cargos, sobre todo centradas en la figura de Fraile.