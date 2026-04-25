Los comerciantes de Las Delicias, sobre la oleada de robos: "Este barrio era buenísimo y ahora es un desastre"

En tiendas de decoración, en tiendas de informática o en tiendas de trajes regionales. En farmacias o en estancos. Sea donde sea, en cualquier comercio de Las Delicias, sus propietarios o trabajadores están indignados por la oleada de robos que en las últimas semanas están sufriendo los negocios del barrio. Porque, a golpe de alcantarilla, los ladrones están accediendo de madrugada a los establecimientos de la zona, lo que está generando una sensación de "miedo" y de "inseguridad" según coinciden varios comerciantes consultados por este diario aunque también alguno que prefiere mantenerse al margen para no dar "peor fama" al barrio...

En una farmacia situada en el cruce de las calles Bolivia y Antonio Sangenis, su propietario Eduardo Palomera recuerda que en las últimas semanas ha instalado unas cámaras de "mayor calidad" que las que tenía anteriormente al atravesar una mala racha de "tres robos en un mes". "Aquí casi siempre se llevan colonias, que luego es muy fácil venderlas. La última vez fueron seis colonias de golpe. Lo vivimos con mucha impotencia, aunque llegas a un punto de resignación en el que solo te importa que no te pase nada a ti", lamenta el farmacéutico.

"Esto ha cambiado mucho"

Prácticamente enfrente de la farmacia, en la tienda de informática 'El Joker', Tariq recuerda que la semana pasada le robaron del expositor un móvil de 200 euros. "Llevo unos 31 años en Las Delicias. Esto ha cambido mucho y todo lo sabemos: hay muchos robos", expone este comerciante de la calle Bolivia, con quien coincide una veterana estanquera con décadas de experiencia en su local de la calle Antonio Sangenis. "Este barrio era buenísimo, Delicias era como la calle Alfonso, y ahora es un desastre", relata Begoña, quien hace unos cinco años sufrió un atraco con machetes que le obligó a instalar una cristalera para evitar el contacto con el cliente. A Begoña, de hecho, la Policía le pide las cámaras "cada cierto tiempo" porque "hay muchos robos de tarjetas para comprar tabaco".

Una imprenta de la calle Unceta, en Las Delicias, ha sufrido el robo de un ordenador portátil y una caja registradora tras fracturar la cristalera con dos alcantarillas. / SERVICIO ESPECIAL

"Las Delicias es una guerra campal. Durante el día hay mucha vigilancia pero, en cuanto cerramos, esto se transforma. Ahora con el buen tiempo da respeto pasar por aquí", refrendan Mari Mar y Pili, dos trabajadoras de Artesanía Susana, en la calle Delicias. "Cada vez vamos más atentos por la calle y miramos más a la gente que entra. Tenemos mucha clientela mayor de toda la vida y ya no se atreven a venir solos, que vienen con los hijos o con las cuidadoras. Ya no te atreves a ir por determinadas calles a determinadas horas", se resigna Mónica, dependienta en Felipe Decoración.