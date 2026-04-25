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Unos 50 voluntarios vuelven a los Galachos de La Alfranca para buscar a Pablo Cebolla

La hermana del joven desaparecido subraya que van a seguir "al pie del cañón" hasta que encuentren el cuerpo

Punto de encuentro del medio centenar de voluntarios que este sábado han participado en la búsqueda de Pablo Cebolla.

Punto de encuentro del medio centenar de voluntarios que este sábado han participado en la búsqueda de Pablo Cebolla. / SERVICIO ESPECIAL

A. T. B.

Zaragoza

Los familiares, amigos y conocidos de Pablo Cebolla han vuelto este sábado a la carga en una nueva jornada de búsqueda del joven alhameño, que permanece desaparecido desde la madrugada del 13 de febrero. En esta ocasión han participado medio centenar de voluntarios que han centrado sus esfuerzos enntre el Soto de Cantalobos y los Galachos de La Alfranca, aprovechando que el río Ebro ha disminuido de forma considerable su caudal, lo que ha permitido explorar zonas que hasta hace bien poco estaban anegadas por el agua.

A las 09.00 horas se ha citado a los voluntarios -entre ellos vecinos de Alhama de Aragón y de Godojos- en un aparcamiento cercano al Soto de Cantalobos, donde se ha dividido al grupo en dos para peinar el Soto de Cantalobos y los Galachos de La Alfranca. En el desarrollo de la jornada de búsqueda se han encontrado "mucha zarza" y "mucha rama", lo que ha complicado que los voluntarios pudieran avanzar. "Aunque la zona no estaba anegada por el agua, nos hemos abierto paso como podíamos porque había mucha maleza que había sido arrastrada", ha explicado Paula, la hermana de Pablo Cebolla.

"Seguimos con fuerza"

"Siempre empiezas una batida con esperanzas y acabas decepcionado si no le encuentras, pero seguimos con fuerza para no parar", ha continuado Paula, quien ha subrayado que van a seguir "al pie del cañón" hasta que den con el cuerpo de este joven de 20 años. Esta misma semana, precisamente, la Policía había reanudado su búsqueda al aprovechar también la disminución del caudal del río. Por eso se incorporaron al operativo agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) además de los buzos de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Noticias relacionadas y más

Es una investigación que dirige el Grupo de Desaparecidos desde que los padres de Pablo interpusieran la denuncia por desaparición el viernes día 16 de febrero por la tarde. Con ellos se puso en contacto la Policía hace una semana para comunicarles que el cadáver hallado en la ribera del río Ebro no pertenecía a su hijo, sino a otro joven que permanecía desaparecido desde el 20 de noviembre de 2025: Ares Miguel Tiziano.

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