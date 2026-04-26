A prisión el detenido por apuñalar a su novio en la calle Concepción Arenal
La jueza decreta su ingreso en la cárcel de Zuera por un delito de tentativa de homicidio y otro de malos tratos
El hombre detenido por apuñalar este jueves a su novio en la calle Concepción Arenal (19) ingresó ayer en prisión. Así lo acordó la titular de la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, la magistrada María José Moseñé, quien dictó un auto de prisión de la mano del atestado que el Grupo de Homicidios remitió el Juzgado de Guardia. A este varón se le detuvo por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica, los cuales instruirá el titular de la Plaza número 10 al encontrarse en funciones de guardia cuando se cometió el apuñalamiento.
Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 19.00 horas de este jueves día 23 de abril, lo que llevó a intervenir a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que se recibió el aviso a través de la sala del 091. Desde el piso en el que se perpetró la agresión, el 2ºDerecha, salió corriendo la víctima hasta que llegó a la calle, de lo que dieron buena cuenta las gotas de sangre que a la mañana siguiente todavía eran visibles en las escaleras y en el rellano del inmueble.
"Yo estaba en mi casa, me asomé por la ventana porque había mucha gente en la calle y ya vi todo el percal. Parece que (la víctima) tenía un corte en el cuello. El piso está precintado y se ve cómo las gotas de sangre bajan hasta el rellano", detalló un vecino de este mismo bloque. "Es un piso en el que no hay control. Sospechamos que siempre ha habido algo de drogas o de prostitución, aunque desde que pusimos las cámaras (hay tres) parece que bajó la asiduidad de gente y que estábamos más tranquilos", añadió.
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