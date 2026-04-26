El alcalde de Monterde (PP) gana el pleito de las deudas de la cantera

El alcalde de Monterde, José Gracia Ruiz (PP), ha obtenido una nueva victoria en los juzgados. Si hace unas semanas resultó absuelto de una acusación por pucherazo en las elecciones municipales de 2023, en esta ocasión se ha archivado otro procedimiento judicial que permanecía abierto a raíz de una querella por un delito de malversación de caudales públicos a cuenta de la gestión de la cantera municipal. Y es que el juez instructor de Calatayud ha dado carpetazo a la causa al considerar que la gestión de la Administración Pública ha sido "correcta" más aún si cabe porque el cobro de las tasas de explotación no corría a cargo del consistorio, sino del Gobierno de Aragón.

Así lo hace constar el juez Álvaro Sáez en el auto de archivo dictado este martes día 21 de abril, en el que informa del sobreseimiento de las actuaciones "sin que se aprecie indicio alguno de irregularidad" en la actuación de José Gracia Ruiz, representado por los penalistas Enrique Trebolle y Francisco García Berenguer. Es una decisión que apoya el juez en un informe remitido por el Ejecutivo autonómico, un examen "claro" y "exhaustivo" a la hora de determinar que la Administración competente, el mismo Gobierno de Aragón, actuó de forma correcta para reclamar el cobro de esas tasas. "Los intentos de cobro han sido numerosos y reiterados en el tiempo a pesar de que no hayan sido atendidos, presumiblemente por la situación de insolvencia del deudor", expone el juez instructor.

La querella

En el procedimiento estaba personada como acusación popular la 'Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Ayuntamiento de Monterde' al formular la querella por un delito de malversación de caudales públicos y, alternativamente, por un delito de prevaricación administrativa. En este documento fechado el 1 de septiembre se denunciaba que el Ayuntamiento de Monterde no estaba realizando "las gestiones oportundas" para cobrar las deudas municipales relacionadas con los cánones de explotación de la cantera municipal, "con la afección que ello comporta a efectos de salvaguarda del patrimonio público municipal" según se trasladó a la Plaza número 1 de la Sección de Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calatayud.

En el centro de la imagen, el alcalde de Monterde, José Gracia Ruiz, junto a sus abogados, los penalistas Enrique Trebolle y Francisco García Berenguer. / JAIME GALINDO

Es un auto de archivo que llega menos de dos meses después de que la Audiencia Provincial de Zaragoza absolviera al alcalde de manipular el censo electoral para ganar las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Porque el tribunal concluyó que José Gracia Ruiz no tenía "relación familiar", "de amistad" o "algún tipo de conexión o vinculación laboral" con los 14 electores cuyo empadronamiento se encontraba bajo la lupa. Tanto es así que, en el juicio celebrado el día 11 de febrero, esta quincena de electores, antiguos trabajadores de la propia cantera y cazadores (en su mayoría), explicaron que se habían empadronado en Monterde o en su pedanía de Llumes para "pagar menos" por cazar en su demarcación.

Por todo ello, la acusación popular que también ejerción la 'Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde' solicitó una condena de nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público por undelito de prevaricación. Y alternativamente se planteó una condena de un año y tres meses de cárcel por un delito electoral. En el caso del ministerio fiscal, solicitó su absolución.