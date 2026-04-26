Hace una pintada en el cuartel de Mayandía y acaba detenido con un surtido de drogas

Quien realiza actos delictivos en las inmediaciones de una comisaría compra muchas papeletas para acabar en los calabozos. Es, precisamente, lo que esta pasada noche ha hecho un joven español de 19 años en el cuartel de Mayandía, en Zaragoza. Porque en una de sus fachadas, en el ala de la calle que le da nombre, ha escrito el término "cerda", lo que ha llevado a la Policía a identificarle y, al cachearle, los agentes le han podido intervenir hachís, speed y otras sustancias estupefacientes.

Por eso se le ha detenido por un delito contra la salud pública además de levantarse un acta administrativa por la pintada que ha realizado en la fachada. Son unos hechos que han tenido lugar pasadas las 00.00 horas de este domingo día 26 de abril, de los que se ha tenido conocimiento, precisamente, por las cámaras de videovigilancia con las que cuentan las dependencias policiales. Por eso los agentes han salido a la calle los agentes a la hora de identificar a este individuo.

Pintada en la fachada de la comisaría de Mayandía por parte de un joven de 19 años, a quien se ha detenido una vez que la Policía le ha itnervenido speed y hachís. / RUBÉN RUIZ

En el cacheo han descubierto que este joven de 19 años ocultaba varias drogas entre sus pertenencias, de ahí que hayan llegado a incautarle hachís, speed y otras sustancias estupefacientes. Por eso ha dormido esta noche en los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando a la espera de pasar a disposición judicial y, en el caso de que sea hoy, lo haría en la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.