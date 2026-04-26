Hallan un cadáver en la ribera del río Ebro a su paso por La Cartuja

Un cadáver ha sido hallado este domingo por la tarde en la ribera del río Ebro a su paso por el barrio rural de La Cartuja. De la intervención se ha hecho cargo la Guardia Civil por pertenecer esta zona a su demarcación, aunque desde el Instituto Armado no han querido confirmar a este diario que se haya descubierto ningún cuerpo. En cualquier caso, hasta el lugar de los hechos se han desplazado también los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza además de informarse de lo sucedido a la Policía Nacional y a su Grupo de Desaparecidos.

Al cuerpo se le trasladará hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia una vez que se autorice el levantamiento del cadáver por parte del titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este domingo día 26 de abril.

En estos momentos permanece desaparecido Pablo Cebolla, cuya familia ha recibido esta misma tarde una llamada de la Policía para informarles del hallazgo de un cuerpo en La Cartuja aunque se les ha aclarado que todavía está sin identificar. Ayer, precisamente, unos 50 voluntarios entre familiares, amigos y conocidos del joven alhameño participaron en una nueva jornada de búsqueda en el Soto de Cantalobos y en los Galachos de La Alfranca.

El martes día 14 de abril, en la ribera del río Gállego, un viandante se encontró también con un cadáver, el cual resultó pertenecer a Ares Miguel Tiziano. Se trata de un joven de origen nicaragüense que permanecía desaparecido desde el 20 de noviembre de 2025, cuando abandonó su domicilio en la capital aragonesa. A través de las redes sociales, su madre había informado que tenía diagnosticado Trastorno Espectro Autista (TEA) y detalló que sufría "una depresión".

(La redacción de este diario trabaja en la ampliación de la noticia).