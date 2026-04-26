Un detenido por robarle la cadena a una mujer de 79 años en el Gancho

Otro atraco a una anciana en el Gancho. La Policía detuvo este viernes por la tarde a un joven argelino por robarle la cadena a una mujer de 79 años en la calle Aguadores. Es un robo que este ladrón cometió por el método del tirón para arrebatarle la cadena que portaba en el cuello, tras lo cual se dio a la fuga aunque una patrulla de la Policía Local pudo interceptarle en las inmediaciones después de que varios testigos llamaran a la sala del 092 para informar de lo sucedido. A este varón nacido en 2007 se le detuvo por un delito de robo con violencia.

Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 19.00 horas de este viernes día 24 de abril. El joven ladrón se acercó a la víctima y le abordó por sorpresa para sustraerle una cadena. Luego se dio a la fuga aunque el aviso inmediato que se dio a la Policía permitió detener al autor del robo cerca del lugar en el que tuvieron lugar los hechos. Por eso fue trasladado hasta la comisaría de Actur-Rey Fernando con la previsión de que ayer pasara a disposición judicial en la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.

También esta semana, el lunes precisamente, otra patrulla de la Policía Local detuvo en el Gancho a un joven argelino de 18 años por robar una cadena de oro a una mujer de 65 años. En aquella ocasión, el robo tuvo lugar sobre las 14.00 horas en la calle Boggiero. Y el ladrón pecó de inexperto porque esta misma patrulla le venía siguiendo desde el paseo María Agustín al observarle en actitud huidiza hasta que seleccionó a la víctima y le robó la cadena de oro.