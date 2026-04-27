Archivada una denuncia contra un fisioterapeuta por agresión sexual a una paciente en Zaragoza

Un Juzgado de Zaragoza ha archivado la denuncia por agresión sexual que interpuso una mujer de 42 años contra un fisioterapeuta de un centro de salud de la ciudad. Y la magistrada de la Plaza número 9 lo hace en base a la declaración que prestó una compañera del investigado, también fisioterapeuta, quien subrayó que es imposible que ella misma no se hubiera enterado de lo manifestado por la denunciante. Porque, en el transcurso de los tocamientos de pechos que denunció la paciente, también relató que se quejó de los ejercicios de rehabilitación y que verbalizó en voz alta estas molestias en las seis sesiones a las que asistió entre el 17 de febrero y el 3 de marzo del año pasado.

"La diferente implicación de los testigos determina que la testifical relevante haya sido la de la fisioterapeuta que compartía el mismo turno que el investigado, quien ha relatado que las dependencias donde se desarrolla la rehabilitación son abiertas y que la intimidad de cada paciente es preservada mediante la utilización de unas cortina de modo que se escucha cualquier conversación y que, de haber existido cualquier queja, rechazo o incidente, ella hubiera sido consciente", expone el auto de archivo, el cual se dictó el miércoles día 8 de abril una vez que, casi un año antes, el abogado defensor, Cristian Monclús, presentó un escrito en el que solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones.

En este documento, además de aludir a la declaración de esa compañera, también se hizo referencia a las dos declaraciones que la paciente prestó en dependencias policiales y en fase de intrucción. "La denunciante sostuvo que en la primera sesión de rehabilitación ya sufrió tocamientos en ambos senos, llegando el investigado a pellizcar sus pezones (conducta que no aparece en la denuncia y que fue adicionada en declaración, reprochando que se trató de una desatención policial a la hora de recoger la denuncia", expone el escrito, en el que se tilda esta modificación como una "magnificación" de los hechos. "Sugiere una falta de credibilidad", continúa.