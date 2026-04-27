Atropellado un hombre de 70 años en un paso de peatones semaforizado en el Camino de las Torres de Zaragoza

Un hombre de 70 años ha resultado herido este lunes tras ser atropellado por un turismo en Zaragoza en un suceso que ha generado momentos de tensión en plena centro de la capital. El accidente se ha producido sobre las 14.15 horas en el Camino de las Torres, a la altura del hotel Boston, una zona donde el tráfico de vehículos y trasiego de peatones suele ser intenso.

Según las primeras investigaciones, el peatón cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforo cuando ha sido alcanzado por el coche. El impacto ha alertado rápidamente a varios testigos que se encontraban en las inmediaciones, que han dado aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de emergencias, que ha atendido al herido en el mismo punto del atropello antes de proceder a su evacuación a un centro hospitalario. Aunque no se ha detallado oficialmente la gravedad de las lesiones, el hombre ha sido trasladado consciente. En un principio, las lesiones no revestían gravedad.

Los agentes de la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación para aclarar las circunstancias exactas del atropello. Entre otros aspectos, se analizará la fase del semáforo en el momento del impacto y la posible responsabilidad de los implicados.

Este tipo de sucesos vuelve a poner el foco en la seguridad vial en pasos de peatones, especialmente en cruces regulados, donde la visibilidad, la atención y el respeto a la señalización resultan claves para evitar accidentes.

Otros incidentes

En las últimas horas se han registrado hasta cinco delitos contra la seguridad vial, como ha informado la Policía Local. Uno de los casos corresponde a una tasa de alcoholemia con resultado penal, mientras que en otros tres se ha detectado conducción bajo los efectos del alcohol, dos de ellos con accidentes que han provocado lesiones leves y daños en la propiedad municipal.

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Además, se ha intervenido a una persona por conducir sin permiso debido a una sentencia judicial. Todos los vehículos implicados han quedado a disposición judicial.