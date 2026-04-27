Condenado por intentar estrangular a su expareja en Villanueva de Gállego

Un vecino de Villanueva de Gállego, C. S. M., ha reconocido este lunes que hace un año intentó estrangular a su expareja en el domicilio en el que todavía convivían en este municipio zaragozano. En la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Zaragoza, este varón ha aceptado una condena de 2 años y 1 mes de cárcel, 12 meses de prisión por un delito de maltrato y 13 meses de prisión por un delito de amenazas, ya que también profirió expresiones de esta índole a la víctima. Son unos hechos que denunció esa misma madrugada una vez que logró escapar de la vivienda para refugiarse en la casa de unos vecinos, por lo que también se le ha impuesto una orden de alejamiento de 200 metros durante cinco años.

Estos han sido los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Ignacio de Loyola Rada y su abogada defensora, y que también recoge el pago de una indemnización de 1.700 euros a razón de 200 euros por las lesiones y de 1.500 euros por los daños morales. Es una cuantía que se ha comprometido a abonar en cuotas mensuales de 100 euros, según se ha acordado ante el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín.

El acusado, C. S. M., en el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

A las 10.00 horas se había señalado la vista, pero finalmente no ha sido necesaria la celebración del juicio después de que todas las partes hayan modificado sus peticiones de condena. Inicialmente, la acusación particular solicitaba siete años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio, aunque luego se ha reducido de forma considerable la condena al aplicarse la atenuante de alteración psíquica de acuerdo al informe forense. Y es que los doctores apreciaron una merma en la capacidad volitiva del encausado.

Aquella madrugada, sobre las 01.00 horas, C. S. M. se envalentonó tras una discusión entre ambos a cuenta de un préstamo que él quería solicitar para comprar un coche. Tanto es así que, en un momento dado, se dirigió al dormitorio de la víctima y le agarró del cuello con la intención de estrangularle mientras le profería amenazas. No constaba ninguna denuncia previa entre ambos.