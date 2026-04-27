Un detenido en Zaragoza por transformar armas de fogueo en armas de fuego real
La Guardia Civil ha incautado dos armas modificadas, munición transformada y material para su fabricación en el domicilio de este vecino de 61 años
La Guardia Civil, en el marco de la “Operación Nebraska”, ha detenido a una persona por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas prohibidas y fabricación ilegal de munición en la provincia de Zaragoza.
La investigación se inició el pasado mes de septiembre de 2025 cuando, a través de cooperación policial internacional, se alertó de que una persona había intentado adquirir un arma corta, a través de una página de compra 'online' de una armería de República Checa, sin llegar a formalizarse debido a la carencia de autorización por parte de las autoridades correspondientes y la licencia de armas necesaria para ello.
Fruto de las informaciones obtenidas se pudo determinar que el sospechoso podría haber adquirido armas denominadas “de alarma o señales”, comúnmente conocidas como armas de fogueo, con la intención de modificarlas para permitir el disparo con munición real, además de no haberlas regularizado en nuestro país declarando su compra e introducción, ni haberlas registrado a su nombre en el Registro Nacional de Armas.
Asimismo, se constató la adquisición de diverso material destinado a la fabricación de munición, como rodamientos y proyectiles, o dianas para poder practicar tiro. Como resultado de las gestiones practicadas, el pasado 14 de abril se llevó a cabo un registro en el domicilio del detenido, en Zaragoza capital, en el que se intervinieron, entre otros efectos, dos armas modificadas en condiciones de uso con munición real, cartuchos transformados, cartuchos detonadores, dianas de tiro, parches de tiro, rodamientos, proyectiles y fundas de porte de arma.
Asimismo, en una de las estancias del domicilio, una zona a modo taller rudimentario donde tenía diversa herramienta que utilizaba para la modificación de las armas. Por todo ello, se procedió a la detención de este varón, de 61 años de edad y vecino de Zaragoza, como supuesto autor de un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas y fabricación ilegal de munición.
La Guardia Civil recuerda que la manipulación o transformación de armas de fogueo para su uso como arma de fuego real constituye un delito grave, además de suponer un importante riesgo para la seguridad pública. Asimismo, insiste en la importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de armas y colaborar con las autoridades para prevenir su uso ilícito.
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