Herido grave un motorista tras chocar contra un turismo en Teruel

El conductor de una motocicleta ha resultado herido de carácter grave este lunes en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-232, a su paso por la provincia de Teruel. El siniestro ha tenido lugar en torno a las 13.30 horas, a la altura del punto kilométrico 119,900, dentro del término municipal de Valdealgorfa.

Por causas que se están investigando, un turismo y la motocicleta han colisionado en este punto de la vía. Como consecuencia del impacto, el motorista, un varón de 64 años y vecino de Canovelles (Barcelona), ha sufrido heridas de gravedad.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que han regulado el tráfico en la zona y han practicado las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas al conductor del turismo implicado, con resultado negativo en ambos casos.

El herido ha sido atendido por los servicios sanitarios desplazados al lugar y posteriormente evacuado a un centro hospitalario, sin que por el momento haya trascendido su estado concreto.

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El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.