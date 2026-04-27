Herido grave un motorista tras chocar contra un turismo en Teruel
El conductor, de 64 años y natural de la provincia de Barcelona, ha sido evacuado a un centro hospitalario tras sufrir un accidente en el término municipal de Valdealgorfa
El conductor de una motocicleta ha resultado herido de carácter grave este lunes en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-232, a su paso por la provincia de Teruel. El siniestro ha tenido lugar en torno a las 13.30 horas, a la altura del punto kilométrico 119,900, dentro del término municipal de Valdealgorfa.
Por causas que se están investigando, un turismo y la motocicleta han colisionado en este punto de la vía. Como consecuencia del impacto, el motorista, un varón de 64 años y vecino de Canovelles (Barcelona), ha sufrido heridas de gravedad.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, que han regulado el tráfico en la zona y han practicado las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas al conductor del turismo implicado, con resultado negativo en ambos casos.
El herido ha sido atendido por los servicios sanitarios desplazados al lugar y posteriormente evacuado a un centro hospitalario, sin que por el momento haya trascendido su estado concreto.
El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.
Suscríbete para seguir leyendo
- La barriada de Zaragoza en la que ensayaban Más Birras, Héroes del Silencio y Niños del Brasil: 'En los años 80 fue la zona con más rockeros por metro cuadrado
- El Huesca supera al Zaragoza en un derbi que acaba con vergonzosas agresiones (1-0)
- Hallan un cadáver en la ribera del río Ebro a su paso por La Cartuja
- Casa Antonio, un clásico de Zaragoza que deja atrás su menú del día para centrarse en tapas y raciones: “Los chipirones son nuestra especialidad”
- Rubén Sosa, 40 años después de su gol que dio la Copa al Real Zaragoza: «Estoy disponible hasta para dar la vida por el Real Zaragoza, me dio mucho»
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival en cuartos de final del 'playoff' por el título de Liga Femenina
- El gesto de Mariona Ortiz con la lesionada Helena Pueyo en el último partido del Casademont Zaragoza
- Andrada pega un puñetazo a Pulido tras ser expulsado y Dani Jiménez ve la roja por darle otro al argentino en la tangana final del Huesca-Real Zaragoza